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Боримиров: Ще се отнесем максимално сериозно към всеки един от противниците

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Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
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Боримиров защити и решението на клуба да отложи мача с Лудогорец (Разград) заради натрупана умора и прекалено натоварен календар.

даниел боримиров отстъпвахме нищо залцбург показаха класата
Снимка: Startphoto.bg
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Изпълнителният директор на Левски София Даниел Боримиров остана доволен от жребия за 1/16-финалите в турнира за Купата на България, след като „сините“ изтеглиха гостуване на победителя от мача ФК Крумовград – Спартак (Плевен). Също така Боримиров защити и решението на клуба да отложи мача с Лудогорец (Разград) заради натрупана умора и прекалено натоварен календар.

„И двата отбора са приемливи, така че ние ще се отнесем максимално сериозно към всеки един от противниците. Надявам се условията да са добри, за да може да се играе футбол. Доколкото разбрах, Спартак (Плевен) играят мачовете си на стадиона в Ловеч и мисля, че там условията са доста добри“, започна Боримиров.

Левски (Сф) не се отмята от намерението си да промени цените на билетите за европейските мачове и макар все още да няма официална позиция, то до края на седмицата е много вероятно такъв да има, подчерта Боримиров.

За отлагането на мача с Лудогорец и дали е правилно решението от днешна гледна точка, той каза:

„Разбира се, че го мисля и затова сме взели това решение. Тъй като във футболистите има умора и също така в някои от тях болежки, което е предпоставка за контузии. Затова предприехме решението да отложим мача с отбора на Лудогорец“.

Подробности вижте във видеото!

#ПФК Левски София #Даниел Боримиров

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