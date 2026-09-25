БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Без акциз за пропан-бутана и метана до декември, реши...
Чете се за: 00:40 мин.
ЕК започна наказателни процедури срещу България и други...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев: Вдигането на данъци има...
Чете се за: 03:40 мин.
Кабинетът си постави цел: Дефицит до 3% през 2027 г.
Чете се за: 03:40 мин.
Спасиха бедстващ делфин край Поморие
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Джоуша Зиркзее сменя Брайън Броби в състава на Нидерландия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Броби получи контузия срещу Германия в Лигата на нациите.

Джоуша Зиркзее сменя Брайън Броби в състава на Нидерландия
Слушай новината

Нападателят Джошуа Зиркзее беше повикан в националния отбор на Нидерландия по футбол след контузията на Брайън Броби, съобщава "Скай Спортс".

25-годишният играч на Манчестър Юнайтед ще замени Броби, който получи травма по време на равенството 1:1 срещу Германия в Лигата на нациите на УЕФА.

Зиркзее, който има едно попадение в шест участия за представителния тим на Нидерландия, не е играл международен футбол от ноември 2024 година и сега ще има шанс да запише ценни минути под ръководството на новия селекционер Шави.

"Оранжевите" ще изиграят още три двубоя от Лигата на нациите през идните две седмици, които включват домакинство и гостуване на Сърбия, както и мач с Гърция в Амстердам.

Свързани статии:

Нидерландия и Германия поделиха точките в дебюта на Шави и Юрген Клоп
Нидерландия и Германия поделиха точките в дебюта на Шави и Юрген Клоп
Бундестимът поведе с дискусионен гол, но “оранжевите” стигнаха до...
Чете се за: 01:47 мин.
#Джоуша Зиркзее #УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор по футбол на Нидерландия #Брайън Броби

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
2
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София на живо по БНТ 3
3
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София на...
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина
4
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина
20 дни преди да изтърпи присъдата си: Съдът в Кюстендил задържа прокурорския син
5
20 дни преди да изтърпи присъдата си: Съдът в Кюстендил задържа...
Велислава Петрова подписа проект за отзоваване на посланика ни в ОАЕ
6
Велислава Петрова подписа проект за отзоваване на посланика ни в ОАЕ

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Почина Марина Влади
2
Почина Марина Влади
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
4
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
6
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...

Още от: Футбол

Познато име подсили нападението на Арда
Познато име подсили нападението на Арда
ЦСКА излезе с обръщение: Официалното завръщане в нашия дом ще бъде факт съвсем скоро ЦСКА излезе с обръщение: Официалното завръщане в нашия дом ще бъде факт съвсем скоро
Чете се за: 02:37 мин.
Капитанът на Естония преди старта на Лигата на нациите: Исландия очевидно е най-силният отбор в група С/4, другите са равностойни Капитанът на Естония преди старта на Лигата на нациите: Исландия очевидно е най-силният отбор в група С/4, другите са равностойни
Чете се за: 04:17 мин.
Зинедин Зидан извежда Франция срещу Турция в Лигата на нациите при дебюта си Зинедин Зидан извежда Франция срещу Турция в Лигата на нациите при дебюта си
Чете се за: 03:40 мин.
Нидерландия и Германия поделиха точките в дебюта на Шави и Юрген Клоп Нидерландия и Германия поделиха точките в дебюта на Шави и Юрген Клоп
Чете се за: 01:47 мин.
Португалия започна Лигата на нациите с минимален успех над Уелс Португалия започна Лигата на нациите с минимален успех над Уелс
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

ЕК започна наказателни процедури срещу България и други държави
ЕК започна наказателни процедури срещу България и други държави
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Без акциз за пропан-бутана и метана до декември, реши парламентът Без акциз за пропан-бутана и метана до декември, реши парламентът
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата започва от 1 октомври Изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата започва от 1 октомври
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Кабинетът си постави цел: Дефицит до 3% през 2027 г. Кабинетът си постави цел: Дефицит до 3% през 2027 г.
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Румъния премахва таксата за Дунав мост от 1 октомври и предлага на...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Подкрепата на България за Украйна: Опозицията разкритикува...
Чете се за: 03:52 мин.
Политика
Потребителска кошница: Колко пъти може да я напълним с една заплата...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
МВнР: България остава отворена за конструктивен диалог със Северна...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ