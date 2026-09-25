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Зинедин Зидан извежда Франция срещу Турция в Лигата на нациите при дебюта си

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Чете се за: 03:40 мин.
Спорт
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В един от най-интригуващите за деня Франция гостува на Турция от 21:45 часа в Коджаели

Зинедин Зидан извежда Франция срещу Турция в Лигата на нациите при дебюта си
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С осем мача в петък, 25 септември, продължава програмата от първи кръг на турнира Лигата на нациите.

В един от най-интригуващите за деня Франция гостува на Турция от 21:45 часа в Коджаели. Двубоят ще бъде официален дебют за новия селекционер на "петлите" Зинедин Зидан, който наследи на поста Дидие Дешан след края на Мондиал 2026.

Дешан изкара цели 14 години начело на френския тим, като за периода стана световен шампион през 2018. Две години по-рано Франция падна от Португалия на финала на Евро 2016, като отстъпи и на Аржентина след дузпи на световното в Катар през 2022 г.

"Това е продължението на тези 14 години с Дидие. Ще се опитам да си свърша работата с футболистите ми, да поставя нещата в ред и да печелим мачове. Това ме интересува най-много", каза новият селекционер.

"Щастлив съм от това, което виждам, целта беше да викна млади и неселектирани до момента играчи. Френският отбор е отворен за всеки. Ние сме добра малка група с опитни и млади футболисти, страхотно е", добави той.

Ден преди мача с Турция стана ясно, че централният защитник Ибрахима Конате отпада от състава на националния отбор на Франция. 27-годишният бранител е контузил крака си по време на тренировка с "петлите" и се е завърнал в клубния си тим Реал Мадрид.

Южните ни съседи ще се опитат да развалят дебюта му. Турците претърпяха разочароваща кампания на световното в САЩ, Канада и Мексико, където отпаднаха неочаквано още в груповата фаза. Това не доведе до раздяла с треньора Винченцо Монтела, който получи необходимия кредит на доверие да оправи нещата в тима. По негови думи Турция трябва да се научи да играе под напрежение и на големи първенства, ако иска да расте като отбор.

Арда Гюлер и Хакан Чалханоглу ще са от най-големите оръжия на турците в петък вечер срещу отбор, който притежава стряскаща атака в лицето на Килиан Мбапе, Майкъл Олисе, Усман Дембеле и Дезире Дуе.

В друг мач, също от Лига А, Група 1 на надпреварата, Италия посреща Белгия в 21:45 на "Олимпико" в Рим. Историята е на страната на "Скуадрата" - 17 победи в 26 срещи, при пет равенства и едва четири успеха за "червените дяволи". И двата отбора ще са водени от нови селекционери - завръщащият се на скамейката на италианците Роберто Манчини, и Марк ван Бомел, който пое белгийците след края на Мондиал 2026.

Програмата за мачовете от Лигата на нациите в петък, 25 септември:

21:45, Лига А, Група 1:

Италия - Белгия

Турция - Франция

Лига В, Група 2:

19:00, Грузия - Северна Ирландия

21:45, Унгария - Украйна

21:45, Лига В, Група 4:

Полша - Босна и Херцеговина

Швеция - Румъния

Лига С, Група 2:

19:00, Армения - Латвия

21:45, Черна гора - Кипър

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