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Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в Софи на живо по БНТ 3

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Чете се за: 02:27 мин.
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радослав росенов стартира победа европейското първенство бокс софия
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Европейското първенство по бокс за мъже и жени събра състезатели от 40 държави в София.

Надпреварата започна на 17 септември и ще продължи до 25 септември в зала "Асикс Арена". В шампионата участват над 400 боксьори в 20 категории.

Още в първия кръг отпаднаха Семион Болдирев, Кирил Георгиев, Златислава Чуканова и Венелина Поптолева.

Станимира Петрова не успя да сбъдне мечтата си за медал. Световната и 4-кратна европейска шампионка отстъпи на четвъртфиналите в категория до 57 килограма с единодушно съдийско решение пред ирландката Микаела Уолш.

В предпоследния ден от турнира Радослав Росенов направи още една стъпка към мечтата. 22-годишният русенец ще боксира за златен медал. 5-кратният носител на Купа Странджа, вицешампион от Белград 2024 и бронзов медалист от световното първенство в Ливърпул 2025, се изстреля на финал в „Асикс Арена“. За радост на публиката в залата и на хилядите пред телевизионните екрани, националът ни отново показа впечатляващия си стил, пред който Андрес Ернандес нямаше шанс.

Рами Киуан завърши турнира с бронзов медал. В полуфиналите в категория до 75 килограма българинът загуби с 1:4 (29:27, 27:29, 27:29, 27:29, 27:29) гласа от руснака Исмаил Муцолгов.

Хавиер Ибаниес и Роселин Бачевски приключиха участието си на четвъртфиналите. Ибаниес отстъпи на британеца Абдул Бъртън, а Бачевски преклони глава пред бронзовия медалист от Олимпийските игри в Париж и от последните три световни първенства Емануел Рейес.

Алейна Мехмед също загуби на четвъртфиналите в категория до 80 килограма. Българката отстъпи с единодушно съдийско решение (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 27:30) пред украинката Ирина Луцак.

И Уилиам Чолов не успя да се класира за полуфиналите в категория до 80 килограма. Аркада спря българина в четвъртфиналния му мач със сърбина Растко Симич още в края на първия рунд.

БНТ 3 ще излъчи и финалите на 25 септември от 17:00 ч.!

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#eвропейско първенство по бокс за мъже и жени в София 2026 г.

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