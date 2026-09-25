Александър Димитров: Целта е класиране в Лига B

Лично аз пред играчите не говоря за цел, заяви селекционерът на националния отбор преди старта на Лигата на нациите.
Националният селекционер на България Александър Димитров заяви, че целта, поставена пред отбора от президента на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов, е класиране в Лига В на турнира на УЕФА Лига на нациите. Наставникът даде официалната си пресконференция преди първия мач на „трикольорите“ от група 4 в Лига С на надпреварата срещу селекцията на Люксембург. Участие в брифинга взе и полузащитникът Андриан Краев.
„Целта е поставена от президента – да влезем в Лига В. Лично аз пред играчите не говоря за цел. Искаме да се представим максимално добре и да бъдем максимално конкурентни на нашите много добри съперници. Работим мач за мач, защото всяка голяма цел започва с една малка стъпка. Тази малка стъпка пред нас е утрешният мач срещу изключително добрия отбор на Люксембург", заяви Димитров и акцентира върху силните страни на предстоящия съперник.
„В утрешният мач излизаме срещу сериозен противник, който в последните четири двубоя има много добро представяне. Влиза в този прозорец с три победи и една минимална загуба от Италия. От играчите искам дисциплина, максимално себераздаване и желание от първата до последната минута с играта си да покажат, че искаме да победим“, допълни селекционерът на "трикольорите".
Той отговори и на въпрос, свързан са натоварения график в тази пауза за националните отбор, в която трябва да бъдат изиграни четири поредни срещи.
„За първи път срещаме такова нещо. Това в последните години не се е случвало. Ключовото за нас е натоварването, възстановяване и въвеждане на играчите в такова състояние, с което да покажат максимума от своите възможности“, каза още наставникът на „лъвовете“.
„Лигата на нациите започва сега и смятам, че всички отбори са с равни шансове. Поставям равни шансове на всички отбори преди да е започнала тази надпревара“, обясни той и обърна внимание на липсата на Ивайло Чочев, който отпадна от разширения състав на „трикольорите“ заради контузия.
"Не само Чочев липсва в състава. Имаме няколко контузени основни играчи, с които завършихме квалификационния цикъл. Не искам да мислим за това. Имаме достатъчно на брой футболисти. Вярваме във всеки един от тях. В тези четири мача няма титуляри и резерви. Всеки трябва да се чувства готов да носи своята отговорност и да даде максимума от своите възможности", завърши Александър Димитров.
Двубоят между България и Люксембург е на 26 септември (събота) от 19:00 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.