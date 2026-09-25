Александър Димитров: Целта е класиране в Лига B

Националният селекционер на България Александър Димитров заяви, че целта, поставена пред отбора от президента на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов, е класиране в Лига В на турнира на УЕФА Лига на нациите. Наставникът даде официалната си пресконференция преди първия мач на „трикольорите“ от група 4 в Лига С на надпреварата срещу селекцията на Люксембург. Участие в брифинга взе и полузащитникът Андриан Краев.

„Целта е поставена от президента – да влезем в Лига В. Лично аз пред играчите не говоря за цел. Искаме да се представим максимално добре и да бъдем максимално конкурентни на нашите много добри съперници. Работим мач за мач, защото всяка голяма цел започва с една малка стъпка. Тази малка стъпка пред нас е утрешният мач срещу изключително добрия отбор на Люксембург", заяви Димитров и акцентира върху силните страни на предстоящия съперник.

„В утрешният мач излизаме срещу сериозен противник, който в последните четири двубоя има много добро представяне. Влиза в този прозорец с три победи и една минимална загуба от Италия. От играчите искам дисциплина, максимално себераздаване и желание от първата до последната минута с играта си да покажат, че искаме да победим“, допълни селекционерът на "трикольорите".

Той отговори и на въпрос, свързан са натоварения график в тази пауза за националните отбор, в която трябва да бъдат изиграни четири поредни срещи.

„За първи път срещаме такова нещо. Това в последните години не се е случвало. Ключовото за нас е натоварването, възстановяване и въвеждане на играчите в такова състояние, с което да покажат максимума от своите възможности“, каза още наставникът на „лъвовете“.

„Лигата на нациите започва сега и смятам, че всички отбори са с равни шансове. Поставям равни шансове на всички отбори преди да е започнала тази надпревара“, обясни той и обърна внимание на липсата на Ивайло Чочев, който отпадна от разширения състав на „трикольорите“ заради контузия.

"Не само Чочев липсва в състава. Имаме няколко контузени основни играчи, с които завършихме квалификационния цикъл. Не искам да мислим за това. Имаме достатъчно на брой футболисти. Вярваме във всеки един от тях. В тези четири мача няма титуляри и резерви. Всеки трябва да се чувства готов да носи своята отговорност и да даде максимума от своите възможности", завърши Александър Димитров.

Двубоят между България и Люксембург е на 26 септември (събота) от 19:00 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.