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Белгия задълбочи кризата на Турция с категорична победа в Лигата на нациите

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Спорт
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Кевин Де Бройне блесна с два гола при успеха с 3:0, а Ромелу Лукаку сложи точка на спора в 76-ата минута

Белгия задълбочи кризата на Турция с категорична победа в Лигата на нациите
Снимка: БГНЕС
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Белгия нанесе нов тежък удар по Турция, след като постигна убедителна победа с 3:0 в двубой от третия кръг на Лига А в Лигата на нациите. Кевин Де Бройне се превърна в големия герой за домакините с две попадения, а крайния резултат оформи Ромелу Лукаку.

Белгийците започнаха по-активно и още в седмата минута създадоха напрежение пред турската врата. Мика Годтс проби отляво и потърси възможност за удар, но защитата на гостите успя да се намеси.

Само три минути по-късно домакините вече имаха аванс. Доди Лукебакио и Кевин Де Бройне комбинираха, а белгийският халф нахлу през центъра в наказателното поле, измести топката леко вдясно и с прецизен удар с вътрешната част на десния крак я изпрати в близкия ъгъл за 1:0.

Турция постепенно се съвзе и започна да поглежда по-смело към противниковата врата. В 19-ата минута Арда Гюлер центрира от пряк свободен удар, а Абдюлкерим Бардакчъ стреля с глава покрай вратата.

Осем минути по-късно самият Арда Гюлер пое инициативата, напредна с топката и отправи удар, но Сене Ламенс се справи. В 31-вата минута турците отново бяха близо до изравняването. След заучено изпълнение на свободен удар Гюлер центрира към далечната греда, където Мерих Демирал засече с глава, но белгийският страж отново се намеси.

Най-сериозният пропуск на гостите през първото полувреме дойде в 43-ата минута. След разбъркване в белгийската защита Бардакчъ изпрати остра топка през наказателното поле. Тя премина покрай вратаря и стигна до непокрития Демирал, който обаче стреля над напречната греда. Така Белгия се оттегли на почивката с минимален аванс.

Турция започна по-амбициозно втората част и в 53-ата минута Ферди Кадъоглу отправи опасен удар, преминал на малко разстояние от целта.

Вместо изравняване обаче в 60-ата минута дойде вторият гол за Белгия. Отново в центъра на вниманието беше Де Бройне, който получи топката извън наказателното поле и с мощен далечен изстрел не остави шансове на турския страж за 2:0.

След второто попадение задачата на състава на Винченцо Монтела стана още по-трудна. Илхан Факълъ опита да върне гостите в срещата с далечен удар в 69-ата минута, но Ламенс улови без проблеми.

Белгия окончателно реши двубоя в 76-ата минута. Шарл Де Кетеларе намери Ромелу Лукаку в наказателното поле, а нападателят завърши атаката за 3:0.

До края Турция не успя да намери отговор и записа ново разочарование в Лигата на нациите. Тимът на Винченцо Монтела пристигна в Белгия след тежкото поражение с 1:4 от Италия, а новата загуба удължи негативната серия на турския национален отбор.

#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Турция по футбол #национален отбор на Белгия по футбол

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