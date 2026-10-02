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Италия измъкна равенство срещу Франция в Париж, Бастони наказа грешка на "петлите“ (ВИДЕО)

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Майкъл Олисе даде аванс на домакините с великолепно изпълнение от пряк свободен удар, но защитникът на "адзурите“ изравни за 1:1, а Франция завърши срещата с човек по-малко

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Франция и Италия завършиха 1:1 на "Стад дьо Франс“ в двубой от група А1 на Лигата на нациите. "Петлите“ имаха териториално преимущество през голяма част от срещата, но италианците създадоха своите възможности и стигнаха до точката с попадение на Алесандро Бастони през второто полувреме.

Франция пое инициативата още от началните минути и опита да затрудни съперника с агресивна преса и бързи вертикални атаки. Италия изпитваше проблеми при изнасянето на топката, но постепенно успя да изнесе играта по-напред.

Първата голяма възможност обаче беше за гостите. В 9-ата минута Давиде Фратези комбинира със Себастиано Еспозито, който изведе Майкъл Кайоде. Последва подаване към далечната греда, където Мойс Кийн стреля от непосредствена близост, но Майк Менян спаси и изби в корнер.

Французите отговориха в 23-ата минута. Усман Дембеле центрира опасно, Сандро Тонали отклони топката и тя срещна напречната греда, преди да излезе в ъглов удар. Домакините продължиха да владеят повече топката, докато Италия разчиташе основно на компактна защита и бързи преходи.

В края на първата част "адзурите“ отново показаха, че могат да бъдат опасни. В 41-вата минута удар на Фратези беше отклонен в корнер, а малко след това попадение на Кийн беше отменено заради засада. До почивката резултатът остана 0:0.

След подновяването на играта Франция значително увеличи натиска. Джанлуиджи Донарума трябваше да се намесва два пъти последователно срещу Дезире Дуе и Дембеле в 48-ата минута, а малко по-късно спаси и опасен удар на Майкъл Олисе.

Натискът на домакините даде резултат в 55-ата минута. След изпълнение на пряк свободен удар Райън Шерки докосна топката към Майкъл Олисе, който нанесе великолепен удар. Топката срещна напречната греда в близост до сглобката и премина голлинията за 1:0.

Роберто Манчини потърси промяна и в 62-ата минута включи Николо Барела и Антонио Вергара на местата на Пио Еспозито и Тонали.

Само шест минути по-късно Италия стигна до изравняването по впечатляващ начин. Французите допуснаха грешка при изнасянето на топката, а Алесандро Бастони изпревари Лукас Да Куня още в противниковата половина. Защитникът се устреми към вратата на Менян и сам завърши атаката за 1:1.

Франция реагира незабавно и в 70-ата минута Адриен Рабио отправи силен диагонален удар, но Донарума направи поредното си важно спасяване

В заключителните минути двата отбора продължиха да търсят победата. В 81-вата минута Вергара центрира към Кийн, чийто удар с глава беше избит в корнер от Менян. Три минути по-късно Донарума отново блесна след мощен изстрел на Едуардо Камавинга.

Задачата на Франция стана още по-трудна в 85-ата минута, когато Дайо Упамекано извърши нарушение срещу Кийн и получи втори жълт картон, оставяйки домакините с десет души.

Въпреки численото неравенство последната сериозна възможност отново беше пред вратата на Италия. В добавеното време Камавинга отправи още един опасен удар, но Донарума отново спаси и помогна на „адзурите“ да запазят равенството.

След третия кръг Франция остава начело в група А1, но равенството Италия сложи край на перфектния старт на "петлите“. Тимът на Зинедин Зидан започна кампанията с победа с 1:0 като гост на Турция, а след това надви и Белгия.

Италия пък продължи възхода си след тежкото начало. Селекцията на Роберто Манчини стартира със загуба с 0:2 от Белгия, но отговори с категорично 4:1 срещу Турция, а сега добави и равенството във Франция.

Така битката в групата остава отворена преди следващите срещи, като Франция запазва лидерската си позиция, а Италия продължава да преследва водещите места след четирите точки, спечелени в последните два двубоя.



#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Италия по футбол #национален отбор на Франция по футбол

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