Роберто Манчини: Хареса ми, че се опитвахме да играем футбол срещу изключителен френски тим

Селекционерът на Италия Роберто Манчини остана доволен от своите футболисти при равенството 1:1 в гостуването на Франция в мач от група 1 на дивизия „А“ в Лига на нациите по футбол. Специалистът определи спечелената точка в Париж като важна стъпка в развитието на състава.

Майкъл Олисе даде аванс на домакините с великолепно изпълнение от пряк свободен удар, но защитникът на "адзурите“ Алесандро Бастони изравни за 1:1, а Франция завърши срещата с човек по-малко.

„Знаехме, че мачът ще бъде изключително труден, особено в началните минути, но се справихме отлично и почти не им оставихме чисти шансове, макар те да владееха топката повече. Играхме като истински отбор – атакувахме и се защитавахме задружно, така че вечерта определено е положителна за нас. Исках това да бъде поредната крачка напред по нашия път. Хареса ми, че се опитвахме да играем футбол срещу изключителен френски тим, пълен с шампиони. На моменти страдахме, но винаги търсехме гола, когато се откриеше възможност“, заяви Манчини.

„Това е футболът – и двамата треньори, и двата тима искаха трите точки до самия край. Видях позитивни неща и през второто полувреме срещу Белгия, но резултатите винаги променят начина, по който хората оценяват мачовете. Джиджо ни спаси в някои моменти, но ние играхме зряло и създавахме положения през цялото време", коментира селекционерът на Италия.

"Убеден съм, че с постоянна работа тези момчета ще изградят страхотен национален отбор. Нужно е време – ще има по-силни и по-слаби моменти, но процесът изисква търпение“, завърши Манчини.