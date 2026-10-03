България гостува на Исландия в опит да запази шансовете си живи за едно от първите две места в групата си в Лигата на нациите

Отборът на Исландия се очертава като най-сериозното препятствие за българския национален отбор по футбол в група С/4 в Лигата на нациите, а това се подсилва и от моментното състояние на двата отбора, но също така и от кадровия потенциал.

Българите ще се опитат да оставят шансовете си живи за едно от първите две места и след днешния мач в Рейкявик, но за целта не бива поне да губят. Мачът е на стадион „Лаугардалсвьолур“ от 19:00 часа.

Сблъсъкът бележи официалния дебют на новия временен селекционер на „лъвовете“ Атанас Рибарски, който пое поста броени дни преди срещата след оставката на Александър Димитров.

Основната задача пред Рибарски бе да промени тежката атмосфера и да свали психологическото напрежение от играчите след двата неудачни мача, като за целта проведе с тях индивидуални разговори и вкара нова енергия в тренировката. Така се оказва, че отборът спешно се нуждае от позитивен резултат, за да запази шансове за първото или за второто място в групата.

Очаква се тактическа постройка, която да стабилизира защитата, след като исландският мениджър определи България като „ранено и опасно животно“. Няма да е изключен вариант с трима централни бранители, като едновременно на терена може да започнат Кристиан Димитров, Андреа Христов и Стефан Велков. Но освен Андреа Христов, е много вероятно Рибарски да започне и с още нови лица. Със сигурност този път няма да се търси нападател, а някой измежду Владимир Николов или Атанас Илиев ще започне на върха на атаката. В средата на терена ще се завърне правещият отличен сезон Андриан Краев от израелския Апоел (Тел Авив), който ще си партнира с Илия Груев.

Добрата новина за временния треньор на българите е, че няма контузени и болни след последния мач, докато при исландците отпада Кристал Мани Ингасон от норвежкия Бран Берген запади продължаваща травма.

Островитяните не само са тимът с най-високо място в ранглистата на ФИФА – 74-о, но и последни са участвали на голeми футболни форуми. Отделно от това, звездата и капитан на отбора Ори Оскарсон играе в Примера дивисион за Реал Сосиедад, а още поне 6-7 футболисти се подвизават в Германия, Франция, английската Лига Чемпиншип и Нидерландия.

Но по отношение на традициите, балансът е категорично в полза на българите и те са спечелили четири от общо петте изиграни срещи между двете страни, една е завършила наравно. Последната победа е доста назад във времето – 3:2 на 7-и септември 2005 година. Гретар Стейнсон и Херман Хрейдарсон дават преднина на гостите в София, но Димитър Бербатов, Георги Илиев и победно попадение на Мартин Петров в 88-ата минута носят радост на публиката на стадион „Васил Левски“.

България започна с поражение от Люксембург с 1:2 на 26 септември в Пловдив, а три дни по-късно на същото място завърши 0:0 с Естония и днес ще влезе в мача с 1 точка. Исландия също не успя да се справи с Естония, но пък надигра Люксембург с 3:0.

Унгарецът Балаж Берке ще ръководи срещата. Той е международен съдия от 2019 г. и в миналото е носил късмет на българския футбол, особено на Лудогорец при успеха над Селта (Виго) в турнира Лига Европа.