Феновете на Ботев Пловдив изкупиха над 10 000 билета за домакинството на Славия

Сериозен интерес от страна на феновете на Ботев Пловдив към домакинството на Славия на 10 октомври отбелязват организаторите. Двубоят е от 11-ия кръг на Първа лига и ще се играе на стадион "Христо Ботев" от 20:00 часа.

Над 10 000 места вече са заети, а билети са останали единствено за Трибуна Север и Трибуна Юг.

Този мач ще бъде много повече от футбол, тъй като „жълто-черното“ семейство ще се събере, за да почете паметта на своя президент Илиян Филипов, който беше убит.