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Феновете на Ботев Пловдив изкупиха над 10 000 билета за домакинството на Славия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Двубоят е на 10 октомври и ще се играе на стадион "Христо Ботев" от 20:00 часа.

Феновете на Ботев Пловдив изкупиха над 10 000 билета за домакинството на Славия
Снимка: БТА
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Сериозен интерес от страна на феновете на Ботев Пловдив към домакинството на Славия на 10 октомври отбелязват организаторите. Двубоят е от 11-ия кръг на Първа лига и ще се играе на стадион "Христо Ботев" от 20:00 часа.

Над 10 000 места вече са заети, а билети са останали единствено за Трибуна Север и Трибуна Юг.

Този мач ще бъде много повече от футбол, тъй като „жълто-черното“ семейство ще се събере, за да почете паметта на своя президент Илиян Филипов, който беше убит.

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#Илиян Филипов #ПФК Ботев Пд

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