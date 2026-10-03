Исландия очаква засилен интерес за сблъсъка с България в Лигата на нациите

Около 4000 билета са били продадени до края на петъчния ден за срещата между Исландия и България от Лигата на нациите, съобщиха от местната футболна федерация. Очакванията са интересът да се увеличи непосредствено преди началото на двубоя.

Селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон вече подчерта значението на подкрепата от трибуните за своя отбор. Домакините се надяват стадион "Лаугардалсвьолур“ да предложи силна атмосфера за важния сблъсък от група С/4.

Съоръжението в Рейкявик е с капацитет от 9500 места, макар при международни срещи често да се въвеждат ограничения. Стадионът разполага с две трибуни и няма сектори зад двете врати.

В Исландия традиционно изчакват прогнозата за времето, преди да решат дали да посетят дадена среща, което е една от причините домакините да очакват допълнителни продажби в деня на мача.

"Хората винаги чакат да видят каква ще бъде прогнозата за времето, но бях наистина доволен от посещаемостта срещу Естония. Мисля, че ще има атмосфера на мача“, коментира представител на исландската федерация.

При равенството с Естония на трибуните на "Лаугардалсвьолур“ са присъствали около 5300 зрители. Очакванията са двубоят с България да предизвика допълнителен интерес заради историята на българския национален отбор и ситуацията в групата.

Исландия влиза в срещата като лидер в група С/4 с 4 точки, докато България е с една точка. "Лъвовете“ ще бъдат водени от новия временен селекционер Атанас Рибарски.

Подкрепа се очаква да има и за българския отбор. В Исландия живеят около 300 българи, част от които могат да заемат места на трибуните за срещата в Рейкявик.