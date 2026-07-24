Българският талант Валери Владимиров получи повиквателна за първия отбор на Милан

Българският талант Валери Владимиров направи поредна важна крачка в развитието си, след като беше включен в групата на Милан за предстоящата контрола срещу Селтик. Младият централен защитник ще има възможност да се докосне до първия отбор на „росонерите“ по време на предсезонната подготовка.

Владимиров е част от младежката формация на Милан, а наскоро подписа нов договор с клуба, който затвърди доверието на ръководството към неговото развитие. Сега българинът получава шанс да се докаже и пред новия старши треньор Рубен Аморим.

Проверката между Милан и Селтик ще се играе в събота, 25 юли, от 17:00 часа българско време в Глазгоу. Това ще бъде първи приятелски мач за двата отбора по време на лятната подготовка преди началото на новите сезони в Серия А и шотландската Висша лига.