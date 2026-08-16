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Притеснителни сцени в Мюнхен: Джамал Мусиала припадна по време на мач на Байерн

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Спорт
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Германският национал се почувства зле малко след като се разписа срещу РБ Лайпциг, но лекарите впоследствие увериха, че състоянието му е добро

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Снимка: БГНЕС
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Притеснителен момент беляза предсезонната победа на Байерн Мюнхен с 3:1 над РБ Лайпциг. Звездата на баварците Джамал Мусиала припадна на терена в заключителните минути на срещата на "Алианц Арена“.

23-годишният германски национал се беше разписал малко по-рано за последното попадение в двубоя. Около седем минути преди края обаче Мусиала внезапно се свлече на тревата, а футболистите незабавно сигнализираха на медицинския екип да влезе на терена.

Според информация на германския "Билд“ Мусиала е почувствал световъртеж и е получил проблеми с кръвообращението, като една от вероятните причини са тежките атмосферни условия. Мачът се е провел при температура от около 33 градуса.

Ситуацията първоначално предизвика сериозно притеснение, но след оказаната медицинска помощ лекарите на Байерн дадоха знак, че футболистът е добре.

След срещата спортният директор на германския шампион Макс Еберл също успокои привържениците относно състоянието на Мусиала.

"Той е добре. Това е най-важното“, заяви Еберл.

Така неприятният инцидент се размина без по-сериозни последствия според първоначалната информация, а Байерн завърши проверката с победа с 3:1 над РБ Лайпциг.



#ФК Байерн Мюнхен # РБ Лайпциг #Джамал Мусиала

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