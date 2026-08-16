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ЦСКА е задължен да превключи на победна предавка в Първа лига

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Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
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„Червените“ посрещат Ботев Враца в столицата

ЦСКА - Ботев Враца
Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА излиза за петата си среща в Първа лига от началото на сезона. Моментът е по-особен за момчетата на Христо Янев, след като преди броени дни претърпяха първата си загуба. Тя беше от Макаби Тел Авив с 1:3 и въпреки че не беше фатална, разочарова много от запалянковците.

Сега пред ЦСКА предстои домакинство срещу Ботев Враца на Националния стадион „Васил Левски“ от 19:00 часа в неделя. Преди мача се появиха информации, че от Враца водят усилени преговори със съперника заради Сейни Санянг и Абдула Кичуков, които играят под наем във врачанския тим именно от „армейците“.

Позицията на ЦСКА е двамата футболисти да не вземат участие в срещата срещу клуба, който държи правата им. Подобна практика имаше и през миналия сезон, когато преотстъпените играчи не се изправяха срещу „червените“.

От Ботев Враца обаче се надяват да постигнат договорка, тъй като старши треньорът Тодор Симов е изправен пред сериозни кадрови проблеми. И без това ограниченият състав на врачани понесе още два удара при поражението от Славия с 0:3 в предишния кръг.

Иван Горанов получи червен картон и няма да бъде на разположение, докато вратарят Марин Орлинов се контузи и също е под въпрос за предстоящите срещи.

ЦСКА разполага с 10 точки във временното класиране. „Червените“ последователно се справиха с Ботев Пловдив, Дунав Русе и Септември, но започнаха с реми срещу Славия. Ботев Враца пък стартира с точка у дома срещу Черно море, но след това загуби от ЦСКА 1948, Лудогорец и Славия.

От 21:15 часа пък е срещата между Локомотив Пловдив и Дунав Русе. Тази среща ще бъде от изключително значение и за двете селекции, тъй като „смърфовете“ са с едва три точки, а „драконите“ нямат нито една от самото начало на кампанията.

#Първа лига 2026/2027

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