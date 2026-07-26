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Черно море посреща Спартак в дербито на Варна

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Спорт
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Мачът на "Тича" започва в 19,00 часа.

Черно море - Спартак Варна
Снимка: Startphoto.bg
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Черно море излиза в неделя срещу Спартак в дербито на Варна от втория кръг на Първа лига. Мачът на "Тича" започва в 19,00 часа.

"Моряците" започнаха новата кампания с равенство във Враца – 1:1. Те допуснаха изравнителен гол дълбоко в добавеното време. "Соколите" пък направиха 2:2 с ЦСКА 1948 у дома, след като водеха с 2:0 на почивката.

Битката за Варна е непредвидима. Воденият от Илиан Илиев Черно море гради нов отбор. На "Тича" взеха десет нови попълнения, като пет от тях със сигурност ще излязат титуляри в дербито. На този етап обаче "моряците" не разполагат с нужния синхрон и взаимодействия между отделните линии. В предстоящия сблъсък тимът ще трябва да се справя без Селсо Сидни в предни позиции. Нападателят не успя да се възстанови от травмата си и ще гледа от трибуните. Същото се отнася и за Хорхе Падийя.

Подобно на вечния си враг, Спартак също обновява тотално състава. "Соколите" дори бяха по-активни на пазара и привлякоха 16 попълнения. Те обаче още не са сработени с останалите, а и ще отнеме време, докато се адаптират. В битката за Варна Гьоко Хаджиевски няма да може да разчита на четирима. Джонатан Хуртадо е наказан, Хосе Буа и Закария Тиндано не са картотекирани, а Димо Кръстев не е напълно възстановен от травма. На линия обаче за първи път ще бъде Самуел Майор. Унгарският опорен полузащитник може да запише дебют.

От 21,15 часа Локомотив Пловдив ще се изправи срещу Септември София на "Лаута".

Надграждането в представянето на пловдивчани, както и в постигнатите резултати, се виждат. Само преди две години "смърфовете" бяха на крачка от това да изпаднат от елита, като дори им се наложи да играят бараж за оцеляване.

През миналия сезон, обаче, "черно-белите" показаха съвсем различно лице. Стигнаха до бараж за Европа, както и до финала за Купата на България, като и в двата случая загубиха след дузпи съответно срещу Лудогорец и ЦСКА.

Локомотив започна с минимална загуба с 0:1 новия сезон при визитата си в Разград. Макар да отправи 3 пъти повече точни удари от Лудогорец.

Септември играха плейоф срещу втородивизионния Янтра Габрово, за да запази своето място в Първа лига. И през новия сезон отборът от Красно село вероятно ще играе ролята на аутсайдер.

В първия си мач столичани завършиха 1:1 като домакин на Арда.

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#ПФК Черно море #Спартак Варна

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