Ограничават движението на камиони над 12 тона: Мярката важи за АМ „Тракия“ и „Струма“

От 15.30 до 22.00 часа днес се ограничава движението на камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите "Тракия" и "Струма", както и през Кресненското дефиле.

Шофьорите на тирове могат да използват като алтернативно трасе Подбалканския път за Бургас и обратно, а за пътуващите към „Кулата" обходният маршрут е през Симитли и Гоце Делчев. Ще бъдат осигурени две ленти за движение на автомобилите към София и една за Кулата. Ограничението не се отнася за камиони, които превозват опасни товари, живи животни и бързоразвалящи се хранителни продукти. Мярката е за повишаване на безопасността на пътя в неделя, когато много хора се прибират от почивка.