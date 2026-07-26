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Любослав Пенев: Благодаря на феновете на Левски

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Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
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Направихме много добър и сериозен мач, коментира наставникът на Локомотив София.

Любослав Пенев: Благодаря на феновете на Левски
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Любослав Пенев не спести своите похвали относно представянето на Локомотив София след първата загуба за сезона в Първа лига. Столичните „железничари“ отстъпиха пред Левски с 1:2 на стадион „Локомотив“. Старши треньорът на „черно-червените“ благодари на феновете на „сините“, които издигнаха плакат в негова подкрепа и скандираха името му по време на мача.

"Първо, искам да благодаря на феновете на Левски за подкрепата към мен. Това е уважение, тук няма значение резултатът и кой играе. Относно мача, ние направихме много добър и сериозен мач. Може да продължаваме така и към това се стремим да подготвим футболистите, без значение какъв е съперникът. Искам още нещо да споделя, преди седмица имахме разговор с представител на футболния съюз по тема съдийството. Днес забелязвам някои неща. През първото полувреме има една атака от наша страна, за която е маркирана засада. В следващия момент отчитат засада и пускат авантаж за противника, това не ни беше обяснено. Това е страхотен пропуск. Когато нападаме, сме разположение по един начин, когато се защитаваме, по друг. Има огромно значение, това е много важно. Не се оправдавам със съдията в никой случай, просто бих искала да са безпристрастни и да спазват правилата. Последните минути ни дава фаул за нас в центъра, а ние печелим топката пред наказателното поле. Каква е логиката? Връща ни 40 метра назад, искаме да вкараме, целият отбор е активен, не е окей. Както загубихме мача, така можеше и да го спечелим", коментира той.

"Сега не мога да коментирам точно какво си мисля. Ще гледам пак мача, ще анализирам. Поздравявам момчетата, поздравявам публиката, това трябва да е нашето поведение във всеки един мач. Съжаляваме, че загубихме мача, но във футбола го има и този момент", добави наставникът.

Опитният специалист отново заговори за подкрепата, която получава от началото на сезона в родния елит от феновете на всичките отбори.

"Чувствам се щастлив, подкрепен, съпричастност усещам. Изобщо това са човешки взаимоотношения. Ние не се познаваме с всички, но това, което демонстрират - няма ЦСКА, няма Левски или Локомотив", заяви Пенев.

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#Първа лига 2026/2027 #ПФК Локомотив София #Любослав Пенев

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