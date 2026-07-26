Лудогорец не успя да се класира за втория кръг на женската Шампионска лига

Българският шампион Лудогорец загуби от Митровица с 0:2 финала в групата си в Шампионската лига при жените. Така тимът от Разград не се класира за втория кръг на надпреварата, като само победителят от групата продължава напред. Преди три дни Лудогорец се наложи над Клаксвикар от Фарьорските острови с 3:0.

Косовският Митровица поведе в 15-ата минута на мача чрез Аурора Мулики. Малко след час игра Греса Бериша направи 2:0 за съперника и отново тя направи два сериозни пропуска в добавеното време на мача, с което можеше да направи победата на домакините класическа.