Тодор Симов: Проспахме първото полувреме

Тодор Симов имаше своите забележки след първото поражение на Ботев Враца в Първа лига. Врачани допуснаха поражение срещу ЦСКА 1948 с 1:2 на стадион „Витоша“. Наставникът на тима от Враца не бе доволен от първото полувреме, но похвали играчите си за играта през второто.

"Проспахме първото полувреме, не влязохме добре в мача. Бяхме неуверени с топката. Донякъде доза шанс заради този рикошет, но гола си е гол. През второ полувреме видях една коренна промяна и така искам да виждам отбора и за другите мачове. Все пак срещу вицешампиона така да доминираш през цялото второ полувреме. Накрая наистина може да съжаляваме. Моето мнение, че заслужаваме минимум равен“, започна той.

„Домакините ни изненадаха с начина на игра. Те играха само с дълги топки, това ни затрудни първото полувреме. Бяхме се подготвили да пресираме, да отнемаме топката, но те не ни дадоха възможност тъй като играха с дълги топки към нападателите“, допълни старши треньорът.

„Гостуваме на вицешампиона, миналата година се представиха страхотно. Изключително добър отбор са с голяма дълбочина“, каза Симов относно следващия съперник на Ботев, който ще бъде Лудогорец.