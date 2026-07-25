БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министър Александър Пулев: Рафинерията "Лукойл"...
Чете се за: 06:00 мин.
Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста
Чете се за: 02:27 мин.
Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет,...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Експериментален ЦСКА 1948 сломи Ботев Враца

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Първа победа за отбора от Бистрица в Първа лига.

Експериментален ЦСКА 1948 сломи Ботев Враца
Слушай новината

ЦСКА 1948 се пребори за първи успех през новия сезон в Първа лига. Футболистите на Александър Александров отказаха Ботев Враца с 2:1 в мач от втория кръг.

На стадион „Витоша“ точни за отбора от Бистрица бяха Флориан Кребс и Атанас Илиев, а за тима от Враца попадението отбеляза Мартин Петков. Домакините излязоха с изцяло нова 11-ка спрямо тази срещу Спартак Търнава по-рано тази седмица в първия мач от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите. За врачани това бе първа загуба в родния елит.

Отборът от Бистрица има 4 точки и се намира на върха във временното класиране. От своя страна футболистите на Тодор Симов са 11-и с 1 точка. На 31 юли (петък) ЦСКА 1948 ще приеме Арда, а Ботев ще гостува на Лудогорец.

Домакините поведоха в 19-та минута. Флориан Кребс отбеляза, като това стана факт след асистенция на Атанас Илиев.

Гостите наложиха натиск през второто полувреме и това се отплати. Мартин Петков бе точен в 64-та минута.

Отборът от Бистрица обаче стигна до успеха в 78-та минута. Илиев се превърна в герой, отбелязвайки с глава, за да прати радостта в домакинския лагер.

Свързани статии:

Първа лига: ЦСКА 1948 - Ботев Враца (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: ЦСКА 1948 - Ботев Враца (ГАЛЕРИЯ)
#Първа лига 2026/2027 #ПФК Ботев Враца #ПФК ЦСКА 1948

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
2
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
Един и същи румънски пилот на изтребител е свалил и двата дрона, навлезли във въздушното пространство вчера и днес
3
Един и същи румънски пилот на изтребител е свалил и двата дрона,...
Антон Кутев: Не съм виждал такова озлобление и такава атака срещу управление през първите сто дни
4
Антон Кутев: Не съм виждал такова озлобление и такава атака срещу...
Елисавета Белобрадова: Това е бюджет за „наши си хора“, нямаме нужда от трети мандат на Радев
5
Елисавета Белобрадова: Това е бюджет за „наши си хора“,...
Тръмп: Благодаря на Румен Радев за разрешението за американски самолети на Безмер
6
Тръмп: Благодаря на Румен Радев за разрешението за американски...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
3
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
4
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
5
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
6
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена

Още от: Футбол

Александър Александров: Трябваше да освежим отбора
Александър Александров: Трябваше да освежим отбора
Феновете на Спартак Варна събраха пари за нов автобус на тима Феновете на Спартак Варна събраха пари за нов автобус на тима
Чете се за: 01:07 мин.
Първа лига: ЦСКА 1948 - Ботев Враца (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: ЦСКА 1948 - Ботев Враца (ГАЛЕРИЯ)
Матео Трефолони гледа първия си мач в България преди официалното си назначение Матео Трефолони гледа първия си мач в България преди официалното си назначение
Чете се за: 02:02 мин.
Българин дебютира за Милан в шеметна контрола Българин дебютира за Милан в шеметна контрола
Чете се за: 02:45 мин.
Гледайте всички голове на Мондиал 2026 в неделя по БНТ 3 Гледайте всички голове на Мондиал 2026 в неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет, вицепрезидентът – ясен през есента
Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет,...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Изборите за президент у нас могат да се проведат между 25 октомври и 22 ноември Изборите за президент у нас могат да се проведат между 25 октомври и 22 ноември
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Министър Александър Пулев: Рафинерията "Лукойл" не преработва руски петрол Министър Александър Пулев: Рафинерията "Лукойл" не преработва руски петрол
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Близо четвърт милион души евакуирани заради пожарите във Франция и Испания Близо четвърт милион души евакуирани заради пожарите във Франция и Испания
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Русия обяви за най-малко 12 загинали след украински удар с дронове...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Две години и половина по-късно: Родителите на изчезналата Ивана все...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
"След новините": Има ли живот след срещата с фентанила?
Чете се за: 15:10 мин.
У нас
Заловиха контрабанден улов на близо половин тон черна мида във Варна
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ