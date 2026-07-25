Експериментален ЦСКА 1948 сломи Ботев Враца

ЦСКА 1948 се пребори за първи успех през новия сезон в Първа лига. Футболистите на Александър Александров отказаха Ботев Враца с 2:1 в мач от втория кръг.

На стадион „Витоша“ точни за отбора от Бистрица бяха Флориан Кребс и Атанас Илиев, а за тима от Враца попадението отбеляза Мартин Петков. Домакините излязоха с изцяло нова 11-ка спрямо тази срещу Спартак Търнава по-рано тази седмица в първия мач от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите. За врачани това бе първа загуба в родния елит.

Отборът от Бистрица има 4 точки и се намира на върха във временното класиране. От своя страна футболистите на Тодор Симов са 11-и с 1 точка. На 31 юли (петък) ЦСКА 1948 ще приеме Арда, а Ботев ще гостува на Лудогорец.

Домакините поведоха в 19-та минута. Флориан Кребс отбеляза, като това стана факт след асистенция на Атанас Илиев.

Гостите наложиха натиск през второто полувреме и това се отплати. Мартин Петков бе точен в 64-та минута.

Отборът от Бистрица обаче стигна до успеха в 78-та минута. Илиев се превърна в герой, отбелязвайки с глава, за да прати радостта в домакинския лагер.