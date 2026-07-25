БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министър Александър Пулев: Рафинерията "Лукойл"...
Чете се за: 06:00 мин.
Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста
Чете се за: 02:27 мин.
Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет,...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Матео Трефолони гледа първия си мач в България преди официалното си назначение

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

Очакваният нов председател на Съдийската комисия към БФС наблюдава двубоя между ЦСКА 1948 и Ботев Враца заедно с Александър Костадинов

Матео Трефолони гледа първия си мач в България преди официалното си назначение
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Очакваният нов председател на Съдийската комисия към Българския футболен съюз Матео Трефолони вече направи първата си визита на мач от българското първенство. Бившият италиански рефер присъства на срещата между ЦСКА 1948 и Ботев Враца от втория кръг на Първа лига, който се играе на стадион „Витоша“ в Бистрица.

55-годишният Трефолони наблюдава двубоя в компанията на Александър Костадинов, който ще бъде негов заместник. Под вниманието на италианеца попада цялата съдийска бригада, водена от главния арбитър Радослав Гидженов. Негови помощници са Мирослав Иванов и Иван Копчев, четвърти съдия – Георги Спасов, а за системата ВАР отговарят Мариян Гребенчарски и Християна Гутева.

Макар Българският футболен съюз все още да не е обявил официално назначението на Трефолони, от централата вече потвърдиха, че новият председател на Съдийската комисия ще бъде "италиански специалист с богат международен опит“. Очаква се неговото встъпване в длъжност да бъде обявено през следващите дни.

Италианецът ще наследи на поста Станислав Тодоров, чийто мандат приключва през идната седмица. Бившият съдия от Шумен беше назначен начело на комисията през 2024 година след избирането на Георги Иванов за президент на БФС.

Назначението на Трефолони е поредният опит на футболната централа да повери ръководството на съдийството на утвърдено международно име. Преди него начело на Съдийската комисия бяха още французинът Марк Бата, унгарецът Виктор Кашай и испанецът Давид Борбалан.

Свързани статии:

Италианец застава начело на Съдийската комисия към БФС
Италианец застава начело на Съдийската комисия към БФС
Централата ще представи официално новия председател през следващата...
Чете се за: 01:52 мин.
#Матео Трефолони #Първа лига 2026/2027 #ПФК Ботев Враца #ПФК ЦСКА 1948

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
2
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
Един и същи румънски пилот на изтребител е свалил и двата дрона, навлезли във въздушното пространство вчера и днес
3
Един и същи румънски пилот на изтребител е свалил и двата дрона,...
Антон Кутев: Не съм виждал такова озлобление и такава атака срещу управление през първите сто дни
4
Антон Кутев: Не съм виждал такова озлобление и такава атака срещу...
Елисавета Белобрадова: Това е бюджет за „наши си хора“, нямаме нужда от трети мандат на Радев
5
Елисавета Белобрадова: Това е бюджет за „наши си хора“,...
Тръмп: Благодаря на Румен Радев за разрешението за американски самолети на Безмер
6
Тръмп: Благодаря на Румен Радев за разрешението за американски...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
3
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
4
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
5
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
6
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена

Още от: Български футбол

Александър Александров: Трябваше да освежим отбора
Александър Александров: Трябваше да освежим отбора
Експериментален ЦСКА 1948 сломи Ботев Враца Експериментален ЦСКА 1948 сломи Ботев Враца
Чете се за: 01:32 мин.
Феновете на Спартак Варна събраха пари за нов автобус на тима Феновете на Спартак Варна събраха пари за нов автобус на тима
Чете се за: 01:07 мин.
Първа лига: ЦСКА 1948 - Ботев Враца (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: ЦСКА 1948 - Ботев Враца (ГАЛЕРИЯ)
Българин дебютира за Милан в шеметна контрола Българин дебютира за Милан в шеметна контрола
Чете се за: 02:45 мин.
В Гърция очакват нов обрат около бъдещето на Петър Станич В Гърция очакват нов обрат около бъдещето на Петър Станич
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет, вицепрезидентът – ясен през есента
Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет,...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Изборите за президент у нас могат да се проведат между 25 октомври и 22 ноември Изборите за президент у нас могат да се проведат между 25 октомври и 22 ноември
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Министър Александър Пулев: Рафинерията "Лукойл" не преработва руски петрол Министър Александър Пулев: Рафинерията "Лукойл" не преработва руски петрол
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Близо четвърт милион души евакуирани заради пожарите във Франция и Испания Близо четвърт милион души евакуирани заради пожарите във Франция и Испания
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Русия обяви за най-малко 12 загинали след украински удар с дронове...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Две години и половина по-късно: Родителите на изчезналата Ивана все...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
"След новините": Има ли живот след срещата с фентанила?
Чете се за: 15:10 мин.
У нас
Заловиха контрабанден улов на близо половин тон черна мида във Варна
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ