Матео Трефолони гледа първия си мач в България преди официалното си назначение

Очакваният нов председател на Съдийската комисия към Българския футболен съюз Матео Трефолони вече направи първата си визита на мач от българското първенство. Бившият италиански рефер присъства на срещата между ЦСКА 1948 и Ботев Враца от втория кръг на Първа лига, който се играе на стадион „Витоша“ в Бистрица.

55-годишният Трефолони наблюдава двубоя в компанията на Александър Костадинов, който ще бъде негов заместник. Под вниманието на италианеца попада цялата съдийска бригада, водена от главния арбитър Радослав Гидженов. Негови помощници са Мирослав Иванов и Иван Копчев, четвърти съдия – Георги Спасов, а за системата ВАР отговарят Мариян Гребенчарски и Християна Гутева.

Макар Българският футболен съюз все още да не е обявил официално назначението на Трефолони, от централата вече потвърдиха, че новият председател на Съдийската комисия ще бъде "италиански специалист с богат международен опит“. Очаква се неговото встъпване в длъжност да бъде обявено през следващите дни.

Италианецът ще наследи на поста Станислав Тодоров, чийто мандат приключва през идната седмица. Бившият съдия от Шумен беше назначен начело на комисията през 2024 година след избирането на Георги Иванов за президент на БФС.

Назначението на Трефолони е поредният опит на футболната централа да повери ръководството на съдийството на утвърдено международно име. Преди него начело на Съдийската комисия бяха още французинът Марк Бата, унгарецът Виктор Кашай и испанецът Давид Борбалан.