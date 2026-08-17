Два гола за четири минути помогнаха на Арда да победи Локомотив София

Арда Кърджали победи Локомотив София с 3:1 в мач от 5-ия кръг на Първа лига. Светослав Иванов попадна под светлините на прожекторите с два гола за четири минути.

Още в 3-ата минута кърджалии пратиха топката в противниковата врата, но попадение на Преслав Бачев бе отменено заради засада след намесата на ВАР. В 20-ата минута по същия начин и поради същата причина бе отменен и гол на Марк-Емилио Папазов.

Домакините заслужено откриха резултата в 31-ата минута. Станислав Иванов се разписа с удар от движение след подаване по земя в наказателното поле на Светослав Ковачев.

Голмайсторът на кърджалии побърза да удвои головата си сметка четири минути по-късно. Полузащитникът бе най-съобразителен в пеналтерията и се разписа с шут от малък ъгъл.

“Железничарите” намалиха изоставането си на стадион “Арена Арда” в Кърджали с първия точен удар за второто полувреме. Четвърт час преди края на редовното време Кауе Карузо намали изоставането на столичани с изстрел по земя извън наказателното поле.

В 88-ата минута футболистите в синьо възстановиха преднината

си от два гола с попадение от пряк свободен удар на Светослав Ковачев.

Арда се изкачи до 5-ата позиция в подреждането с актив от 10 пункта. Локомотив остава на 12-ото място в класирането с 2 точки.