Италианец застава начело на Съдийската комисия към БФС

Българският футболен съюз ще има нов председател на Съдийската комисия. Решението е било взето на последното заседание на Изпълнителния комитет на централата, като начело на комисията ще застане италиански специалист с богат международен опит.

От БФС съобщиха, че подробности относно промените в ръководството и състава на Съдийската комисия ще бъдат представени официално през следващата седмица.

Според информация на БТА най-вероятният избор е бившият международен съдия Матео Трефолони. В последните дни ръководството на БФС е обсъждало две имена за поста – това на Джанлука Роки и на Трефолони, като в крайна сметка предпочитанията са се насочили към 55-годишния италианец.

С назначението си Трефолони се очаква да наследи Станислав Тодоров, чийто мандат начело на Съдийската комисия е към своя край. По информация от съдийските среди освен Тодоров комисията ще бъде напусната и от още един от настоящите ѝ членове, а новият председател ще работи и с нов заместник.

Назначаването на чуждестранен ръководител на Съдийската комисия не е прецедент за българския футбол. През последните години начело на комисията бяха унгарецът Виктор Касай и испанецът Давид Фернандес Борбалан, а преди тях френският арбитър Марк Бата изпълняваше ролята на консултант и ментор на българските съдии.

С избора на италиански специалист ръководството на БФС продължава практиката да се доверява на чуждестранен опит в опита си да подобри качеството на съдийството в българския футбол.