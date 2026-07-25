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Първа лига: ЦСКА 1948 - Ботев Враца (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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19:40, 25.07.2026
Спорт
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Снимка: Startphoto.bg
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Снимки: Startphoto.bg
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Копирано в клипборда
#Първа лига 2026/2027
#ПФК Ботев Враца
#ПФК ЦСКА 1948
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