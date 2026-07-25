В Гърция очакват нов обрат около бъдещето на Петър Станич

Трансферната сага около полузащитника на Лудогорец Петър Станич може да претърпи нов обрат. Според информация на гръцкото издание Sport24, обкръжението на сръбския футболист е направило нов опит да възобнови преговорите с Олимпиакос, за да бъде финализиран трансферът му в гранда от Пирея.

По информация на медията, представители на 24-годишния атакуващ полузащитник са се свързали с ръководството на Олимпиакос с намерението разговорите да бъдат подновени и сделката да бъде придвижена към успешен край.

От Гърция дори твърдят, че не е изключено Станич да смени своя агент, след като именно настоящият му представител е посочван като основната причина за провалените до момента преговори. Това бе потвърдено и от вицепрезидента на Олимпиакос Костас Карапапас, който заяви, че прекомерните финансови изисквания на агента са възпрепятствали осъществяването на трансфера.

В публикацията се посочва още, че Олимпиакос и Лудогорец вече са постигнали принципно споразумение относно трансферната сума. Очаква се българският шампион да получи около 8 милиона евро, към които могат да бъдат добавени и бонуси.

Засега сделката остава в изчаквателна позиция, но в Гърция са оптимисти, че при промяна в условията около представителството на футболиста трансферът все пак може да бъде финализиран и Петар Станич да облече екипа на Олимпиакос още това лято.