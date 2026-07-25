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В Гърция очакват нов обрат около бъдещето на Петър Станич

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Спорт
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Олимпиакос не се е отказал от звездата на Лудогорец, а основната пречка пред трансфера остава агентът на сръбския полузащитник

гърция очакват нов обрат около бъдещето петър станич
Снимка: Startphoto.bg
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Трансферната сага около полузащитника на Лудогорец Петър Станич може да претърпи нов обрат. Според информация на гръцкото издание Sport24, обкръжението на сръбския футболист е направило нов опит да възобнови преговорите с Олимпиакос, за да бъде финализиран трансферът му в гранда от Пирея.

По информация на медията, представители на 24-годишния атакуващ полузащитник са се свързали с ръководството на Олимпиакос с намерението разговорите да бъдат подновени и сделката да бъде придвижена към успешен край.

От Гърция дори твърдят, че не е изключено Станич да смени своя агент, след като именно настоящият му представител е посочван като основната причина за провалените до момента преговори. Това бе потвърдено и от вицепрезидента на Олимпиакос Костас Карапапас, който заяви, че прекомерните финансови изисквания на агента са възпрепятствали осъществяването на трансфера.

В публикацията се посочва още, че Олимпиакос и Лудогорец вече са постигнали принципно споразумение относно трансферната сума. Очаква се българският шампион да получи около 8 милиона евро, към които могат да бъдат добавени и бонуси.

Засега сделката остава в изчаквателна позиция, но в Гърция са оптимисти, че при промяна в условията около представителството на футболиста трансферът все пак може да бъде финализиран и Петар Станич да облече екипа на Олимпиакос още това лято.

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#Петър Станич #ФК Олимпиакос #ПФК Лудогорец

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