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Ще поднесат ли изненада Локо Сф и Любо Пенев при домакинството си на Левски в Първа лига

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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В 19:00 часа ЦСКА 1948 приема Ботев Враца, а в 21:15 Локомотив София е домакин на шампиона Левски

любослав пенев равенството ботев резултатът справедлив
Снимка: БТА
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В събота предстоят два мача от втория кръг на Първа лига. Дербито на кръга ще е в "Надежда", където Локомотив София приема Левски от 21:15 часа.

Начело на домакините е Любослав Пенев, а неговите съперничества като треньор с Левски почти винаги гарантират зрелище. Разликата във формата и класата е ясна, но все пак домакините ще се опитат да поднесат изненада и тя е напълно възможна. Причината е в натоварената програма на Левски - двубоят е след тежкия мач с Университатя в Шампионската лига и преди реванша в Крайова. "Сините" вече демонстрираха, че могат да подценят мач от вътрешното първенство за сметка на Европа и това можеше да ги потопи срещу Дунав Русе.

Хулио Веласкес се опитва да приземи играчите и да ги накара да не мислят за реванша, но това е трудно да се постигне. Отделно, в състава на Левски има доста контузени играчи, а някои от титулярите ще седнат на пейката заради предстоящото гостуване в Румъния. Изобщо, ситуацията за Левски е доста деликатна и е напълно възможно Локо да се възползва от това. Още повече, че тимът показа добра игра срещу Ботев в Пловдив и бе на десетина минути от победата на "Колежа".

В другия мач ЦСКА 1948 посреща Ботев Враца от 19:00 часа. Въпреки умората от двубоя със Спартак Търнава, "червените" си остават твърд фаворит в този мач. В Търнава отборът на Александър Александров показа много добър футбол и се противопостави на силен съперник. Очевидно, съставът се намира в добра форма. Въпросът е дали ще успее да се справи с умората и доколко треньорският щаб ще се съобрази с предстоящия реванш със Спартак, който е далеч по-важен от мача с Ботев Враца.

От своя страна врачани стартираха колебливо сезона, като направиха 1:1 у дома с Черно море, като дълго време губеха в резултата и изравниха в последната секунда на добавеното време. Гостите изпитват трудности, тъй като треньорът Тодор Симов не може да използва основни играчи заради травми.

Програмата за II кръг на Първа лига:

25 юли, събота

19:00 часа ЦСКА 1948 – Ботев Враца

21:15 часа Локомотив София – Левски

26 юли, неделя

19:00 часа Черно море – Спартак Варна

21:15 часа Локомотив Пловдив – Септември

27 юли, понеделник

19:00 часа Дунав Русе – Лудогорец

21:15 часа ЦСКА – Ботев Пловдив

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