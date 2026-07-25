Илияна Йотова в “Панорама“: Ще се запозная с претенциите на опозицията

Президентът Илияна Йотова официално обяви, че ще се кандидатира на предстоящите избори. В студиото на „Панорама“ Йотова допълни, че кандидатурата й за президент ще бъде издигната от инициативен комитет, а кандидатът за вицепрезидент ще стане известен на по-късен етап.

- Кога ще обявите ще се кандидатирате за президент?

Илияна Йотова - президент на Република България: „Сега. Да ще се кандидатирам. Моята кандидатура ще бъде издигната от инициативен комитет. След като днес съм взела това решение смятам, че имам подкрепата на много хора в България.“

- Важно ли е за вас да ви подкрепи Румен Радев?

Илияна Йотова - президент на Република България: „Това ще реши Румен Радев и неговата политическа партия. За мен ще бъде важно подкрепата на различни хора. Не само хора, които са известни в страната. Не само хора, които са знакови."

Йотова не посочи кой ще бъде кандидатът й за вицепрезидент. Името ще стане ясно есента. Президентът коментира и темата с разполагането на американските самолети на летище „Безмер”, действията на правителството и създалото се напрежение.

Илияна Йотова - президент на Република България: „България не участва във война, България не е страна в конфликта в Близки изток, българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила. Не участваме нито с оръжие, нито с хора. Българското правителство постъпи честно. Управляващото мнозинство и правителството поеха своята отговорност. Искам да поздравя всички парламентарни групи, които останаха да гласуват и показаха своето отношение. Съжалявам за тези, които не им стигна, може би, мъжество или прецениха, че е по-добре да не участват в гласуването.“

Йотова се е запознала с всички искания за свикване на КСНС.

Илияна Йотова - президент на Република България: „Ще свикам Консултативния съвет при две хипотези. Първата е, следим много внимателно, буквално ежечасно, дори малко преди да вляза в това студио, ситуацията в Близкия изток. Ако в следващите дни се разширява конфликта, ако има непосредствена опасност за България, както и за целият този регион, ако този конфликт и новата му фаза продължат достатъчно дълго и България ще бъде, както много други страни, с тежки последствия, ако искате даже за цени, за горива, миграционни процеси, да, това си заслужава наистина един добре подготвен Консултативен съвет. Но много искам са направим КСНС за нещо, което отдавна е ниобходимо. България много отдавна се нуждае от нова стратегия за сигурност."

Според държавния глава коалицията на желаещите е коалиция на желание.

Илияна Йотова - президент на Република България: „Желаещи има, но липсва реализма.“

Няма консолидирана европейска позиция за края на войната в Украйна, посочи още Йотова.

- Да ви разбирам ли, че критикувате външния министър? Илияна Йотова - президент на Република България: „Да смятам, че направи грешка.“

Йотова допълни, че България има нужда от самоличност вътре в ЕС. Коментира и 21-ият пакет санкции срещу Русия.

Илияна Йотова - президент на Република България: „Да си партньор е да си равнопоставен, а не да си йес мен. Ние не защитаваме личности, а принципи.“

Президентът призна, че за първи път някой се обръща към нея с петиция с искане за вето върху законите за бюджета.

Илияна Йотова - президент на Република България: „Смущавам се като някой личности говорят за бюджет. Ако сме в тази позиция то сме в нея заради Асен Василев. Работим с бюджет сякаш сме на лизинг. Плащаме си сметките по-късно. Затова го наричам бюджет на заем. Този бюджет не може да бъде с претенции за реформа. Съвършена лъжа е, че няма пари за детска болница.“

Според Йотова трябва да има баланс между институциите.

По темата работиха: Тихомир Игнатов, Милена Кирова