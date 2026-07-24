БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сняг заваля на връх Мусала
Чете се за: 00:22 мин.
Румънски шофьор на тир опита да прегази гранични полицаи...
Чете се за: 00:42 мин.
Депутатите приеха бюджета за 2026 година
Чете се за: 02:42 мин.
Какво трябва да знаем за купуването на осигурителен стаж...
Чете се за: 01:45 мин.
1693 свободни места останаха в столицата след второто...
Чете се за: 00:55 мин.
Военният министър: Американските самолети няма да...
Чете се за: 01:22 мин.
По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по...
Чете се за: 04:00 мин.
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Премиерът Румен Радев обсъди парньорството в енергетиката в телефонен разговор с американския енергиен министър Крис Райт

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази
министерският съвет назначи областни управители
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ

Партньорството между България и САЩ в енергетиката обсъди премиерът Румен Радев в телефонен разговор с министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт, съобщиха от правителствената пресслужба.

Сред акцентите на разговора бяха енергийната диверсификация в Югоизточна Европа чрез подобряването на свързаността, изграждането на Вертикалния газов коридор, проектът за изграждане на нови блокове в АЕЦ „Козлодуй“ с американска технология, както и изграждането на големи центрове за данни и фабрики за изкуствен интелект.

Радев и Райт споделиха обща позиция, че прилаганите политики в енергетиката трябва да гарантират устойчивост в сектора и конкурентоспособност на икономиката.

По време на разговора премиерът Радев подчерта значението на непрекъсването на работата на рафинерията в Бургас за страната ни и региона, допълват от правителствената пресслужба.

#министър на енергетиката на САЩ Крис Райт #премиерът Румен Радев #ТЕЛЕФОНЕН РАЗГОВОР #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
2
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима души загинаха (СНИМКИ)
3
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима души...
1693 свободни места останаха в столицата след второто класиране
4
1693 свободни места останаха в столицата след второто класиране
Задържан е шофьор на румънски тир, закачил и откъснал вентилаторната турбина в тунел "Витиня"
5
Задържан е шофьор на румънски тир, закачил и откъснал...
Жълт код за интензивни валежи, след това ни очаква слънчев и по-топъл уикенд
6
Жълт код за интензивни валежи, след това ни очаква слънчев и...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
3
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
4
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
5
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
6
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена

Още от: Бизнес

По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по морето и защо цената невинаги се отчита с касов апарат?
По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по морето и защо цената невинаги се отчита с касов апарат?
Протест на служители на държавното дружество "Бул Био" (СНИМКИ) Протест на служители на държавното дружество "Бул Био" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
След сигнала на омбудсмана: НАП проверява топлинните счетоводители за вдигане на цените от юли След сигнала на омбудсмана: НАП проверява топлинните счетоводители за вдигане на цените от юли
Чете се за: 03:17 мин.
За близо 600 млн. евро допълнителен растеж на икономиката могат да допринесат бежанците у нас, ако бъдат интегрирани За близо 600 млн. евро допълнителен растеж на икономиката могат да допринесат бежанците у нас, ако бъдат интегрирани
Чете се за: 03:32 мин.
От днес големите модни компании в ЕС нямат право да унищожават непродадени дрехи и обувки От днес големите модни компании в ЕС нямат право да унищожават непродадени дрехи и обувки
Чете се за: 04:45 мин.
Все повече българи карат нови коли – какви са най-предпочитаните? Все повече българи карат нови коли – какви са най-предпочитаните?
Чете се за: 03:35 мин.

Водещи новини

Депутатите приеха бюджета за 2026 година
Депутатите приеха бюджета за 2026 година
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Румънски шофьор на тир опита да прегази гранични полицаи в Русе Румънски шофьор на тир опита да прегази гранични полицаи в Русе
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Военният министър: Американските самолети няма да пристигнат днес, вероятно другата седмица Военният министър: Американските самолети няма да пристигнат днес, вероятно другата седмица
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
ДПС предлага въвеждането на машини с оптични устройства за сканиране ДПС предлага въвеждането на машини с оптични устройства за сканиране
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Сняг заваля на връх Мусала
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима души...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Почина дългогодишният общински съветник и бивш...
Чете се за: 02:12 мин.
Общество
ЕС осигурява подкрепа за Франция и Испания в борбата с пожарите
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ