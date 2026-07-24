Премиерът Румен Радев обсъди парньорството в енергетиката в телефонен разговор с американския енергиен министър Крис Райт

Партньорството между България и САЩ в енергетиката обсъди премиерът Румен Радев в телефонен разговор с министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт, съобщиха от правителствената пресслужба.

Сред акцентите на разговора бяха енергийната диверсификация в Югоизточна Европа чрез подобряването на свързаността, изграждането на Вертикалния газов коридор, проектът за изграждане на нови блокове в АЕЦ „Козлодуй“ с американска технология, както и изграждането на големи центрове за данни и фабрики за изкуствен интелект.

Радев и Райт споделиха обща позиция, че прилаганите политики в енергетиката трябва да гарантират устойчивост в сектора и конкурентоспособност на икономиката.

По време на разговора премиерът Радев подчерта значението на непрекъсването на работата на рафинерията в Бургас за страната ни и региона, допълват от правителствената пресслужба.