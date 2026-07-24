Юлиан Петков: Не влязохме добре в мача

Помощник-треньорът на Славия Юлиан Петков призна, че Арда е заслужил победата с 1:0 в двубоя от втория кръг на Първа лига. След поражението в Кърджали специалистът посочи, че решаващият момент е дошъл след статично положение в края на срещата, когато „белите“ не са се справили с организацията в защита.

"Труден мач срещу един труден отбор. Просто накрая не се ориентирахме при ъгловия удар. При струпването на много хора пред вратата нашият вратар не успя да се ориентира и накрая загубихме по много неприятен начин“, коментира Петков след края на срещата.

Той отчете, че началото на двубоя не е било добро за неговия тим, но след първия четвърт час Славия е успяла да изравни играта и да погледне по-смело в атака.

"Не влязохме добре в мача. До 15-ата минута Арда създаде едно-две положения. След това успяхме да овладеем топката и да застрашим вратата на съперника. През второто полувреме излязохме доста по-добре“, заяви помощникът на Ратко Достанич.

Петков беше категоричен, че отборът трябва да подобри представянето си в офанзивен план.

"Ще работим, за да можем да продължаваме да създаваме положения и да вкарваме голове“, каза още той.

В следващия кръг Славия ще се изправи срещу Локомотив (София) в столично дерби, а Петков подчерта, че целта е единствено победата.