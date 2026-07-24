БФС освободи Лудогорец от компенсационната такса за български футболисти

Българският футболен съюз освободи Лудогорец от заплащането на компенсационната такса за неспазване на изискването за използване на четирима местно тренирани футболисти през сезон 2025/2026. Решението е взето от Изпълнителния комитет на централата и вече е изпратено до клубовете от Първа лига.

Таксата, от която разградчани са освободени, възлиза на 199 467 евро. По първоначален механизъм тя трябваше да бъде внесена от общо пет клуба, които не са изпълнили изискването, а впоследствие средствата да бъдат разпределени между останалите участници в шампионата.

От БФС мотивират решението с успешното представяне на Лудогорец в европейските клубни турнири и достигането до елиминационната фаза. Според централата именно това е довело до увеличаване на втория транш от солидарните плащания на УЕФА към клубовете от efbet Лига.

Сумата по този механизъм нараства от 862 005 евро през 2025 година до 1 091 000 евро през 2026 година, което означава допълнителен финансов ресурс в размер на 228 995 евро за клубовете от елита. От БФС подчертават, че този ефект надвишава размера на компенсационната такса, а самият Лудогорец не получава средства по схемата за солидарни плащания.

След решението на Изпълнителния комитет компенсационната такса ще бъде заплатена от четири клуба – Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Берое. Всеки от тях трябва да внесе по 199 467 евро, като общата събрана сума ще бъде 797 868 евро.

Средствата ще бъдат разпределени поравно между останалите 11 клуба в efbet Лига, които не са подали декларация за отказ от спазване на правилото за местно тренирани футболисти. Всеки от тях ще получи по 72 533,45 евро.

От БФС обявиха и промяна в механизма за разпределение на тези средства, която ще влезе в сила от сезон 2026/2027. Половината от постъпилите компенсационни такси ще се разпределят поравно между клубовете, изпълнили правилото, а останалите 50 процента ще се разпределят пропорционално според игровите минути на български футболисти, родени след 1 януари 2003 година, които са използвани над задължителния минимум.

Новата система има за цел да стимулира не само спазването на регламента, но и предоставянето на повече игрово време на младите български футболисти в елитния шампионат.