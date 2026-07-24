БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: България не участва във война,...
Чете се за: 03:52 мин.
СПЕЦИАЛНО: Полицай предотврати самоубийство на момиче
Чете се за: 05:15 мин.
Сняг заваля на връх Мусала
Чете се за: 00:25 мин.
Румънски шофьор на тир опита да прегази гранични полицаи...
Чете се за: 00:42 мин.
Депутатите приеха бюджета за 2026 година
Чете се за: 02:42 мин.
Какво трябва да знаем за купуването на осигурителен стаж...
Чете се за: 01:45 мин.
1693 свободни места останаха в столицата след второто...
Чете се за: 00:55 мин.
Военният министър: Американските самолети няма да...
Чете се за: 01:22 мин.
По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по...
Чете се за: 04:00 мин.
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БФС освободи Лудогорец от компенсационната такса за български футболисти

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Запази

Разградчани няма да заплащат близо 200 000 евро заради приноса си към увеличените солидарни плащания от УЕФА, а от следващия сезон влиза в сила нов механизъм за разпределение на средствата

БФС освободи Лудогорец от компенсационната такса за български футболисти
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Българският футболен съюз освободи Лудогорец от заплащането на компенсационната такса за неспазване на изискването за използване на четирима местно тренирани футболисти през сезон 2025/2026. Решението е взето от Изпълнителния комитет на централата и вече е изпратено до клубовете от Първа лига.

Таксата, от която разградчани са освободени, възлиза на 199 467 евро. По първоначален механизъм тя трябваше да бъде внесена от общо пет клуба, които не са изпълнили изискването, а впоследствие средствата да бъдат разпределени между останалите участници в шампионата.

От БФС мотивират решението с успешното представяне на Лудогорец в европейските клубни турнири и достигането до елиминационната фаза. Според централата именно това е довело до увеличаване на втория транш от солидарните плащания на УЕФА към клубовете от efbet Лига.

Сумата по този механизъм нараства от 862 005 евро през 2025 година до 1 091 000 евро през 2026 година, което означава допълнителен финансов ресурс в размер на 228 995 евро за клубовете от елита. От БФС подчертават, че този ефект надвишава размера на компенсационната такса, а самият Лудогорец не получава средства по схемата за солидарни плащания.

След решението на Изпълнителния комитет компенсационната такса ще бъде заплатена от четири клуба – Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Берое. Всеки от тях трябва да внесе по 199 467 евро, като общата събрана сума ще бъде 797 868 евро.

Средствата ще бъдат разпределени поравно между останалите 11 клуба в efbet Лига, които не са подали декларация за отказ от спазване на правилото за местно тренирани футболисти. Всеки от тях ще получи по 72 533,45 евро.

От БФС обявиха и промяна в механизма за разпределение на тези средства, която ще влезе в сила от сезон 2026/2027. Половината от постъпилите компенсационни такси ще се разпределят поравно между клубовете, изпълнили правилото, а останалите 50 процента ще се разпределят пропорционално според игровите минути на български футболисти, родени след 1 януари 2003 година, които са използвани над задължителния минимум.

Новата система има за цел да стимулира не само спазването на регламента, но и предоставянето на повече игрово време на младите български футболисти в елитния шампионат.

Свързани статии:

Лудогорец допусна по един гол в края на двете полувремена и отстъпи на Апоел
Лудогорец допусна по един гол в края на двете полувремена и отстъпи на Апоел
Тежко поражение за разградчани в Унгария
Чете се за: 01:40 мин.
#Първа лига 2026/2027 #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
1693 свободни места останаха в столицата след второто класиране
2
1693 свободни места останаха в столицата след второто класиране
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
3
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима души загинаха (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима души...
Задържан е шофьор на румънски тир, закачил и откъснал вентилаторната турбина в тунел "Витиня"
5
Задържан е шофьор на румънски тир, закачил и откъснал...
Почина дългогодишният общински съветник и бивш заместник-председател на СОС Милка Христова
6
Почина дългогодишният общински съветник и бивш...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
3
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
4
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
5
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
6
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена

Още от: Български футбол

Берое започна с победа новия сезон във Втора лига
Берое започна с победа новия сезон във Втора лига
Италианец застава начело на Съдийската комисия към БФС Италианец застава начело на Съдийската комисия към БФС
Чете се за: 01:52 мин.
Хулио Веласкес: Любослав Пенев е пример за силен дух и жажда за живот Хулио Веласкес: Любослав Пенев е пример за силен дух и жажда за живот
Чете се за: 03:07 мин.
Арда и Славия излизат един срещу друг за дебютна победа през сезона Арда и Славия излизат един срещу друг за дебютна победа през сезона
Чете се за: 01:12 мин.
Александър Александров: За да продължиме трябва да вкарваме голове Александър Александров: За да продължиме трябва да вкарваме голове
Чете се за: 00:52 мин.
Андриан Краев: Бяхме по-компактни и по-нахъсани от Лудогорец Андриан Краев: Бяхме по-компактни и по-нахъсани от Лудогорец
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова: България не участва във война, не е страна в конфликта в Близкия изток
Президентът Илияна Йотова: България не участва във война, не е...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
След среща с министъра на отбраната: Кметовете в Ямболско обявиха, че опасенията им заради американските самолети са намалели След среща с министъра на отбраната: Кметовете в Ямболско обявиха, че опасенията им заради американските самолети са намалели
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Полицай предотврати самоубийство на момиче СПЕЦИАЛНО: Полицай предотврати самоубийство на момиче
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
След 13 часа дебати и почти 6 часа гласуване в Народното събрание приеха бюджета за 2026 г. След 13 часа дебати и почти 6 часа гласуване в Народното събрание приеха бюджета за 2026 г.
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Разследват причините за смъртоносната катастрофа на пътя Русе - Бяла
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Катя Ивкова: Не се налага да се предвиждат допълнителни средства за...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Сняг заваля на връх Мусала
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Отново дрон в небето на Румъния: Изтребител F-16 е свалил...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ