Какво трябва да знаем за купуването на осигурителен стаж за пенсия?

Възрастта и осигурителният стаж за пенсиониране се покачват плавно всяка година. Съществува възможност за закупуване на стаж. Липсващият период, който традиционно се заплаща, е между 22 и 23 месеца.

Закупуването на осигурителен стаж представлява внасяне на сума за осигурителни вноски за определени периоди от време. Това време се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране, обясниха от Дирекция "Пенсии" на НОИ.

Три са предвидените в закона възможности:

Първата – за времето на обучение. Могат да се възползват тези лица, които са се обучавали във всички форми, включително и завършилите в чужбина. Изискването е за този период да нямат друг осигурителен стаж. Същото важи и при майките.

Втората възможност е за закупуване на недостигащ осигурителен стаж за отпускане на т. нар. базова пенсия. Лицето трябва да е подало заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тази възможност е насочена към тези, които са навършили възрастта и не им достигат до пет години осигурителен стаж.

Третата възможност е насочена към репресираните лица по смисъла на Закона за политическа и гражданска реабилитация. За тях законът предвижда за осигурителен стаж да бъде зачитано времето, което не им достига за придобиване на този вид пенсия, като за това време са внесени осигурителни вноски, но не повече от три години.

Внасянето на осигурителните вноски се извършва по банков път.