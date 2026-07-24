Студенти, преподаватели и доброволци преобразиха фасадите на Центъра за настаняване от семеен тип „Изгрев“

Студенти, преподаватели и доброволци от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ преобразиха фасадите на две от къщите на Центъра за настаняване от семеен тип „Изгрев“, съобщиха от пресцентъра на висшето учебно заведение.

Създадените от студентите цветни художествени композиции вече са част от средата, в която живеят децата и младежите.

Инициативата е резултат от дългогодишното партньорство на Студентския съвет на университета с ЦНСТ „Изгрев“ и неправителствената организация „Прегръдка“. Организацията съдейства доброволческите инициативи да достигат до хората и общностите, които имат нужда от подкрепа.

В конкурса за художествено оформление на къщите се включиха над 40 студенти от специалностите „Интериорен дизайн“, „Графичен дизайн“ и „Моден дизайн“. Те разработиха своите идеи като курсови проекти по дисциплината „Живопис – II част“ под ръководството на доц. д-р Доника Кирова. Инициативата надгражда опита на студентите в преобразяването на градската среда - като част от проекта #ВарненскиРаботи те декорираха с морски и градски мотиви пейки в площадното пространство край Община Варна.

Проектите за фасадите на ЦНСТ „Изгрев“ бяха представени в изложбата с кауза „Дизайн с мисия, цвят с кауза“, подредена в университета. За реализация бяха избрани „Поглед към бъдещето“ на Николай Тодоров и „Полет“ на Катрина Стоянова – студенти от специалност „Графичен дизайн“, завършили втори курс. Очите в първата композиция символизират надеждата, мечтите и смелостта човек да открие своя път. В „Полет“ птиците олицетворяват свободата и стремежа на децата към собствено гнездо и ято – хората, сред които намират подкрепа, принадлежност и сигурност. Предстои да бъде отличена и разработката, събрала най-много гласове от студентите.

В продължение на две седмици студенти, преподаватели и приятели на университета пренесоха избраните композиции върху фасадите. Практическата работа премина под ръководството на ас. Беатрис Йорданова, секретар за работа със студентите във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Двигател на инициативата от страна на Студентския съвет беше Михаела Димитрова, студентка в четвърти курс на специалност „Право“. Съществен принос за реализацията имаха Десислава Максимова и Анастасия Шуманова, студентки в четвърти курс на специалност „Графичен дизайн“.

Ярките цветове, геометричните форми и силуетите на птици изпълниха фасадите на двете къщи с настроение, движение и усещане за свобода. За децата и младежите, които растат без ежедневната грижа на своите родители, центърът е дом и място на сигурност. Те приеха новия облик с радост и поеха грижата да пазят създаденото.

Инициативата създаде и нови приятелства между студентите и децата от ЦНСТ „Изгрев“. Всички, вложили талант, енергия и сърце в каузата, показаха силата на активната университетска общност да превръща идеите в действия, а срещите – в близост и приятелство.