Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" празнува годишнина с отворени врати за посетители (СНИМКИ)

Първият български научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ отбелязва 5 години от влизането си в състава на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“. По повод годишнината плавателният съд отваря врати за посетители на Морска гара – Варна.

Капитан II ранг Радко Муевски: „Уникалното на кораба е неговият екипаж и способностите, с които разполага за изпълнение на уникалните и специфични задачи в Антарктика. Той е първопроходец за този тип дейност в България.“

За пет години корабът е изпълнил четири успешни плавания до Антарктида, а подготовката за петата експедиция вече е в ход.

Капитан II ранг Радко Муевски: „Предстои изпълнение на нови научни проекти – обследване на локации около Южните Шетландски острови, разширяване на изследванията на морските течения и задълбочаване на международното сътрудничество с учени от Гърция, Румъния, Испания и Турция. Основната ни задача остава логистичното осигуряване и развитието на българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън.“

И тази година на борда ще се качат четирима курсанти от Военноморското училище, които ще бъдат част от екипажа по време на експедицията.

Капитан II ранг Радко Муевски: „Те ще бъдат пълноправни членове на екипажа и ще участват във всички задачи. Това е безценна практика, която им дава възможност да приложат знанията си в реални условия.“

Посетителите имат възможност да разгледат кораба отблизо, да се запознаят с неговото оборудване и с мисията му, превърнала „Св. св. Кирил и Методий“ в ключова част от българските полярни изследвания и логистичната подкрепа на експедициите до Антарктида.

Снимки: БНТ и БТА