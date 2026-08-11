Открития 2025: Праг между световете в Регионалния археологически музей в Пловдив (СНИМКИ)

Регионалният археологически музей в Пловдив представя традиционната си ежегодна изложба „Открития 2025 – Праг между световете“, посветена на най-значимите археологически открития, направени през изминалия археологически сезон в Пловдив и региона. Тя разглежда два основни аспекта от живота на древните общества - всекидневието и отвъдния свят.

Представени са различни видове проучване на некрополи от бронзовата епоха, Средновековието, Късната античност, които на пръв поглед са различни, но са обединени от грижата към покойника.

Куратор е Любомир Мерджанов. Изложбата ще бъде достъпна за посетители до края на годината.

Снимки: БТА