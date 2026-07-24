Мисията на българските училища зад граница

Разкзваме за четири български училища зад граница – с какво те са различни и каква е тяхната мисия...

За повече от 40 000 българчета по света, неделното училище е мястото, което поддържа жива връзката им с България, народните традиции и обичаи. На повече от 8000 километра от България, училище "Св. София" в Чикаго прави именно това.

Даниела Михайлова, училищен ръководител на българско училище "Св. София" – Чикаго: "Идват сутрин и започват с българския химн. Така започва денят в българското училище. След което обикновено имат четири часа, в зависимост от възрастта – български език, имат час по история и час по география."

Сега в училището има има около 140 деца. А едно от любимите им занимания са народните танци.

Даниела Михайлова, училищен ръководител на българско училище "Св. София" – Чикаго: "Децата ги изучават. Участват във фестивали по народни танци, които се организират в града."

Пренасяме се в сърцето на италианската столица Рим. С помощта на своите учители, децата превеждат архивни документи и пишат книги.

Венета Ненкова, основател на българско неделно училище "Асен и Илия Пейкови" – Рим: "Купихме 1800 страници от папския вестник "Консерватория Романо", за да разберем какво са писали съвременниците на освобождението на България по света. 1800 страници да ги разлистиш и да намериш местата, където пише за България, не е лесна задача. Излезе една 350 страници книга. Освен това, правим и документални филми, миналата година наш филм правен със студенти от НАТФИЗ участва в "София филм фест".

В неделното училище във Варшава пък наблягат на театъра. Със специална възстановка тази година са отбелязали 150-тата годишнина от Априлската епопея.

Симеонка Велева, учител в българско неделно училище "Дора Габе" – Варшава: "Пресъздадохме Априлското въстание, малка част от него, разбира се, със стихчета. Участваха и малки, и по-големи ученици."

Не е рядкост и родителите на децата да помагат в обучителния процес.

Симеонка Велева, учител в българско неделно училище "Дора Габе" – Варшава: "Нашето училище се основава на ентусиазма, голямата подкрепа на родители, учители."

А още по-на север в дъждовен Единбург, където само преди три години се създава ново българско училище, от 22 българчета в началото, те вече са повече от 60. Между тях има силна връзка и винаги могат да разчитат на помощ едни от други.

Мая Дисовска, училищен ръководител на българско съботно училище "АБВ" – Единбург: "По-големите помагат на по-малките, като особено преди края на учебната година. В часовете по изобразително изкуство и по фолклор по-големите пеят с по-малките, те ги учат на коплетчетата, когато трябва да наизустяват песнички."

С една трудност се сблъскват всички български училища зад граница – как да убедят родителите да записват децата си в неделно училище.

Венета Ненкова, основател на българско неделно училище "Асен и Илия Пейкови" – Рим: "В българските училища в чужбина учат едва 10% от българите в чужбина. За съжаление много българи не смятат, че техните деца трябва да знаят езика на техните баби и дядовци." Даниела Михайлова, училищен ръководител на българско училище "Св. София" – Чикаго: "Моят собствен внук ми казваше: ти ходи в българското училище. Аз съм се родил в Америка. Ние не му позволихме да спре да посещава училището и когато порасна, сега е благодарен." Евгени Манев, родител: "Децата трябва да успеят да усъвършенстват това, което учат в училището, за да могат спокойно като се приберат в България, тя да бъде просто една holiday дестинация, а да бъде място, където те ще се чувстват щастливи, говорейки спокойно с баба, с дядо, с приятелчетата си."

снимки: БНТ

И макар всяко училище да е различно, едно нещо ги обединява – мисията им да възпитават у децата чувство на принадлежност към родината и обич към българските традиции и обичаи.