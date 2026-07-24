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Бойко Величков: Добър мач, съжалявам, че не успяхме да отбележим

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Чете се за: 03:37 мин.
Спорт
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Първият мач от квалификациите на Лига Европа между Карабах и ЦСКА завърши при нулево равенство. Макар двубоят да предложи 14 точни удара, до гол не се стигна.

Бойко Величков: Добър мач, съжалявам, че не успяхме да отбележим
Снимка: БГНЕС
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Спортният директор на ЦСКА – Бойко Величков, говори след силния мач на своите при визитата на Карабах. След срещата шефът не скри съжалението си от това, че футболистите не са вкарали в Баку срещу „агдамските коне“. Величков коментира лъкатушенията на ЦСКА в началото на сезона, както и дали отборът е намерил своя нов лидер в лицето на Стефано Сенси.

„Здрав мач и от двата отбора, нас ни интересува как ние изглеждаме. Имаше доста добри неща. От гледна точка на резултата е най-вярно да кажем, че предстои много работа за вършене и много трудности. Като отношение отборът бе на много високо ниво, в сравнение с някои колебания, които имахме. Само преди седмица имахме колебания в защита срещу друг съперник. Три дни по-късно бяхме добре в защита срещу Славия, но имаше проблеми при реализирането и т.н. Футболните хора знаят, че и това е част от нормалното. Трябва да има тенденция в доброто ни представяне – постоянство. Това е разковничето на успеха в големите отбори. Добър мач като влагане, съжалявам, че не успяхме да отбележим. Трябваше да вкараме може би“, заяви Величков.

Величков коментира и сгъстения цикъл от мачове:

„Смятам, че в началото на сезона това е нещо позитивно. Споделих го в Дери. Това дава възможност на всеки да влезе в добра игрова форма. Имахме своите проблеми в подготовката – много играчи бяха национали, прибраха се късно, други се присъединиха в движение. Тук идва ролята на треньора, който да направи необходимите ротации и да донесе резултати“.

„Темата е много дълга. Тя започна от това, което казах – търпяхме критики за играта срещу Дери заради леко допуснатите голове. Седмица по-късно изглежда доста различно – днес не взехме може би правилните решения в атака. Не може, който и да е треньор да направлява тези процеси като с магическа пръчка. Дали хората, които дават оценки, разбират, че няма пряк път, и че две и две не прави четири“, заяви той.

„Докато има възможност, всичко може да бъде факт, още повече че играем и в Европа“, отговори Величков на въпрос за още нови попълнения.

„Това доверие се гради на база класата, която той има, и самочувствието в трудни ситуации – под преса най-често. Това е едно от липсващите неща. Липсата на един-двама по-опитни играчи в трудните моменти, които да покажат своите качества“, каза Величков за Стефано Сенси.

„Надяваме се, истинските наши привърженици да ни подкрепят така, както винаги го правят, когато имат възможност“, заяви Величков на въпрос за реванша в София.

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #Бойко Величков #ФК Карабах #ПФК ЦСКА

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