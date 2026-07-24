Теодор Иванов: Вторият мач ще е на живот и смърт, който победи - продължава

Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов заяви, че реваншът след седмица срещу Карабах ще е на живот и смърт. Първата среща между двата състава в Баку от втория квалификационен кръг на Лига Европа завърши 0:0.

„Доволен съм от играта на отбора. Паказахме голямо сърце и характер. Карабах е доста силен противник. Хората казват, че съм играл добре, но мисля, че мога да играя много по-добре от това, което показах. Вторият мач ще е на живот и смърт. Който победи - продължава", заяви Иванов.

"Това е вторият ни мач заедно и комуникацията ни с Гбамен ни се получава. Той е играл на доста високо ниво и има доста повече опит от мен. Това ми помага и се чувствам по-сигурен с него", добави защитникът.