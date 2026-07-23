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Повдигнаха обвинение и отнеха книжката на шофьора, причинил тежката катастрофа на Владая вчера

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повдигнаха обвинение отнеха книжката шофьора причинил тежката катастрофа владая
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Софийска градска прокуратура повдигна обвинение на 41-годишнен мъж за причиняване на тежката катастрофа на Владая вчера. При произшествието загина 63-годишна жена.

А. С. е обвинен за това, че около 07.00 ч. на 22 юли на ул. „Пернишко шосе“, при управление на лек автомобил, с посока на движение от гр. София към гр. Перник, нарушил правилата за движение и реализирал пътнотранспортно произшествие с насрещно движещ се лек автомобил, посочват от прокуратурата. Обвинението е за причиняване на смъртн на пътя по непредпазливост.

Отнета е и книжката на 41-годишния мъж.

Към момента разследването по делото продължава. Предстоят още действия за събиране и проверка на доказателства.

#катастрофа на Владая #задържан #повдигнато обвинение

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