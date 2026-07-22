БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пуснаха от ареста младежа, заснет с райски газ в...
Чете се за: 01:47 мин.
Народното събрание разреши базирането на 8 военни...
Чете се за: 02:27 мин.
САЩ обещаха да защитят България от потенциална заплаха от...
Чете се за: 00:37 мин.
Кабинетът взима от ДПС сградата на ул....
Чете се за: 01:35 мин.
Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на...
Чете се за: 01:57 мин.
Румен Радев: Категорично е изключено от българска...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пороен дъжд и градушка падна в Стара Загора

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Регионални
Запази

Общинските екипи са в готовност и ще реагират своевременно на сигнали за аварии и възникнали проблеми

пороен дъжд градушка валяха стара загора
Слушай новината

Силен дъжд и градушка падна малко преди 14.00 часа в Стара Загора. След краткотрайната буря обстановката в областния град е спокойна, а всички основни градки артерии са проходими.

Към момента на горещия телефон на местната администрация са постъпили общо четири сигнала. Три от тях са за запушени дъждоприемни шахти, а четвъртият – за свличане на земна маса в района на т.нар. Римски мост на пътя Стара Загора – Казанлък (участък, който се стопанисва от Агенция „Пътна инфраструктура“).

От пресцентъра на общината допълват, че екипите са в готовност, следят обстановката и ще реагират своевременно на всички постъпили сигнали за аварии и възникнали проблеми.

От администрацията препоръчват на пешеходците да избягват преминаването в близост до стари сгради, неукрепени конструкции и високи дървета с опасни клони. При забелязани опасни предмети, надвиснали клони или запушени шахти гражданите могат незабавно да сигнализират на телефон 112 или на горещия телефон на Община Стара Загора.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#градушка #Стара Загора #дъжд #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Иран предупреди България заради разполагането на американски самолети на наша територия
1
Иран предупреди България заради разполагането на американски...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
МОН обсъжда вариант за дълга ваканция в началото на май
3
МОН обсъжда вариант за дълга ваканция в началото на май
Конфликтът в Близкия изток: Поредна размяна на удари, но и надежда за деескалация
4
Конфликтът в Близкия изток: Поредна размяна на удари, но и надежда...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
5
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Делото за смъртта на полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев започва на втора инстанция
6
Делото за смъртта на полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев започва...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
2
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
3
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
4
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
5
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
6
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...

Още от: Времето

Силен дъжд затрудни движението по улиците в Добрич
Силен дъжд затрудни движението по улиците в Добрич
Силна буря с пороен дъжд и ураганен вятър връхлетя Варна (СНИМКИ) Силна буря с пороен дъжд и ураганен вятър връхлетя Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:15 мин.
Слънце на запад, с проливни валежи на изток в следобедните часове Слънце на запад, с проливни валежи на изток в следобедните часове
Чете се за: 03:55 мин.
Заради мълнии е била прекратена борбата с пожара в природен парк "Пирин" Заради мълнии е била прекратена борбата с пожара в природен парк "Пирин"
Чете се за: 03:15 мин.
Оранжев и жълт код: Захлаждане и проливни валежи в почти цялата страна Оранжев и жълт код: Захлаждане и проливни валежи в почти цялата страна
Чете се за: 02:37 мин.
Опасно време: Захлаждане, интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки Опасно време: Захлаждане, интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Народното събрание разреши базирането на 8 военни самолета на летище "Безмер"
Народното събрание разреши базирането на 8 военни самолета на...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Пуснаха от ареста младежа, заснет с райски газ в автомобил в Пловдив Пуснаха от ареста младежа, заснет с райски газ в автомобил в Пловдив
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Силна буря с пороен дъжд и ураганен вятър връхлетя Варна (СНИМКИ) Силна буря с пороен дъжд и ураганен вятър връхлетя Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:15 мин.
Регионални
Буря и градушка удариха Ямболско, мълния предизвика пожар (СНИМКИ) Буря и градушка удариха Ямболско, мълния предизвика пожар (СНИМКИ)
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Затвориха АМ "Тракия" за повторен оглед след тежката...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
САЩ обещаха да защитят България от потенциална заплаха от страна на...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Два трамвая се сблъскаха на емблематичен мост в Ротердам, 15 души...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Лари или Аксел: Кой ще победи на "Даунинг стрийт" 10?
Чете се за: 01:27 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ