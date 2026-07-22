Пороен дъжд и градушка падна в Стара Загора

Силен дъжд и градушка падна малко преди 14.00 часа в Стара Загора. След краткотрайната буря обстановката в областния град е спокойна, а всички основни градки артерии са проходими.

Към момента на горещия телефон на местната администрация са постъпили общо четири сигнала. Три от тях са за запушени дъждоприемни шахти, а четвъртият – за свличане на земна маса в района на т.нар. Римски мост на пътя Стара Загора – Казанлък (участък, който се стопанисва от Агенция „Пътна инфраструктура“).

От пресцентъра на общината допълват, че екипите са в готовност, следят обстановката и ще реагират своевременно на всички постъпили сигнали за аварии и възникнали проблеми.

От администрацията препоръчват на пешеходците да избягват преминаването в близост до стари сгради, неукрепени конструкции и високи дървета с опасни клони. При забелязани опасни предмети, надвиснали клони или запушени шахти гражданите могат незабавно да сигнализират на телефон 112 или на горещия телефон на Община Стара Загора.