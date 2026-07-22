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Заради мълнии е била прекратена борбата с пожара в природен парк "Пирин"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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Дъждът е помогнал за борбата с пламъците в резервата "Байови дупки"

Снимка: Снимката е илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Заради мълнии е било прекратена борбата с пожара в природен парк "Пирин", в резервата "Байови дупки". Пожарникарите са били на терен до 21.00 часа, като са успели да локализират пожара и да спрат неговото разпространяване. Огънят избухна вчера, в трудно достъпен терен, на 1400 метра надморска височина, като се наложи огнеборци и служители на парка да пренасят вода на гръб, за да успеят да потушат пламъците.

комисар Боян Кондуров, директор на РД “Пожарна безопасност и защита на населението”: "В момента екипите отново пътуват към мястото на пожара, за да видим каква е ситуацията в момента. Пожарът е локализиран от всички страни, нямаме данни за разпространение, всеки момент ще получим актуална информация каква е ситуацията, но смятаме, че заради проливния дъжд, който се изля през нощта, нещата са по-добре в наша полза."

Пожарът е в рамките на един декар, като са горели суха дървесна маса и торф, тъй като това е парков участък и има много паднали дървета.

комисар Боян Кондуров, директор на РД “Пожарна безопасност и защита на населението”: "Тактиката ни днес ще бъде, ако евентуално пожарът не е погасен, тъй като сме оставили горе всичкото оборудване, което вчера е отнесено на място, ще се опитаме чрез помпи и резервоари да стигнем до мястото с вода. Но пак казвам, че няма пътища за техника и всичко се случва чрез пренасяне на техниката на ръце."

Вероятната причина за възникването на пожара е бурята в понеделник, която премина през Югозападна България.

комисар Боян Кондуров, директор на РД “Пожарна безопасност и защита на населението”: "Тази нощ по същия начин, по-скоро преди да настъпи нощта, имахме силна буря и мълнии, като общо взето положението беше най-тежко в община Петрич, където имахме множество сигнали, за около половин час имахме над 50 сигнала, като на 15 от тях са реагирали служителите на пожарната, другите са разпределени и са предадени по компетентност на Агенция "Пътна инфраструктура", на служителите на електроразпределителното дружество, на служители на общината за обработване, като основно бяха паднали дървета."

Вчерашната буря в Петрич продължи само около 20 минути, но имаше много поражения, паднали дървета,счупени клони и щети, нанесени по автомобилите, но от община Петрич казаха, че към този момент положението там е овладяно, проблемите с електричеството към този момент също са отстранени.

Вижте още в прякото включване на Аксения Ангелова

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