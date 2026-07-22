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Пийт Хегсет поиска още 87,5 млрд. долара за американската армия

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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По света
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По-голямата част от средствата са за войната в Иран

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Американският министър на отбраната Пийт Хегсет защити пред Сената искането на допълнително финансиране от над 87,5 милиарда долара, предимно за войната в Иран.

По думите на Хегсет до момента конфликтът в Близкия изток е струвал 37,5 милиарда долара. Без допълнителните средства Пентагонът ще се сблъска с трудности да изплаща заплатите на военнослужещите и бързо да попълва запасите си от оборудване и въоръжение. Изказването на Хегсет беше прекъсвано на няколко пъти от противници на продължаването на военните действия.

Централното командване на американските въоръжени сили обяви рано тази сутрин, че е завършило 11-тата поредна нощ на удари срещу цели в Иран.

#87,6 млрд. долара #война в Иран #искане за финансиране #Пийт Хегсет

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