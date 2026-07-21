След сигнал до БНТ: Проверка за претоварени камиони, които излизат на АМ "Струма" от кариерата край яз. "Студена"

Сигнал до БНТ за претоварени камиони, които излизат на магистрала "Струма" от кариерата край язовир "Студена" предизвика проверка. В студиото на "Денят започва" министърът на транспорта Георги Пеев обяви, че веднага ще разпореди акция на пътя. Бяха проверени 15 камиона и не беше установен нито един претоварен, трима са санкционирани за липса на датчик за скорост.

Сигналът до БНТ е, че на камионите, които излизат от голямата кариера в близост до магистрала "Струма" е дадено позволение да са претоварени и то двойно. Министърът на транспорта категорично отрече това.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: "Веднага след като приключим интервюто и след като се върна в Министерството ще бъде извършена незабавна проверка, за която ще бъдете информирани."

Три часа по-късно проверката започна – за техническа изправност и претоварване, спазване на времето и тегло на товара.

- Спирате ни работата.

БНТ: Е, ако нямате нарушения какъв е проблемът?

- Ами, ако нямаме, ма то не може да нямаш, карайте вие и ще видите.

БНТ: Знаехте ли за проверката предварително?

- То се знае.

Днес екипите не установиха претоварени камиони, но за последния месец нарушителите са над 40. Жителите на селата Боснек и Студена от години сигнализират за претоварени камиони, които излизат от близката кариера.

Атанас Русев, инициативна група на с. Боснек: "Първо те излизат на магистралата в един абсолютно необезопасен участък, където няма ограничения за скоростта, там се разсипва част от чакъла, и на всички хора в селото са им счупени стъклата на колите , аз лично си го сменят по два пъти в годината."

Според инициативния комитет обаче, камионите са най-малкия проблем на кариерата. Тя се намира на по-малко от 2 км от язовир "Студена", който е стратегически обект. Жителите обжалват решението на РИОСВ, което дава зелена светлина за разширяването на кариерата.