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След сигнал до БНТ: Проверка за претоварени камиони, които излизат на АМ "Струма" от кариерата край яз. "Студена"

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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сигнал бнт проверка претоварени камиони излизат струма кариерата студена
Снимка: БНТ
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Сигнал до БНТ за претоварени камиони, които излизат на магистрала "Струма" от кариерата край язовир "Студена" предизвика проверка. В студиото на "Денят започва" министърът на транспорта Георги Пеев обяви, че веднага ще разпореди акция на пътя. Бяха проверени 15 камиона и не беше установен нито един претоварен, трима са санкционирани за липса на датчик за скорост.

Сигналът до БНТ е, че на камионите, които излизат от голямата кариера в близост до магистрала "Струма" е дадено позволение да са претоварени и то двойно. Министърът на транспорта категорично отрече това.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: "Веднага след като приключим интервюто и след като се върна в Министерството ще бъде извършена незабавна проверка, за която ще бъдете информирани."

Три часа по-късно проверката започна – за техническа изправност и претоварване, спазване на времето и тегло на товара.

- Спирате ни работата.

БНТ: Е, ако нямате нарушения какъв е проблемът?

- Ами, ако нямаме, ма то не може да нямаш, карайте вие и ще видите.

БНТ: Знаехте ли за проверката предварително?

- То се знае.

Днес екипите не установиха претоварени камиони, но за последния месец нарушителите са над 40. Жителите на селата Боснек и Студена от години сигнализират за претоварени камиони, които излизат от близката кариера.

Атанас Русев, инициативна група на с. Боснек: "Първо те излизат на магистралата в един абсолютно необезопасен участък, където няма ограничения за скоростта, там се разсипва част от чакъла, и на всички хора в селото са им счупени стъклата на колите , аз лично си го сменят по два пъти в годината."

Според инициативния комитет обаче, камионите са най-малкия проблем на кариерата. Тя се намира на по-малко от 2 км от язовир "Студена", който е стратегически обект. Жителите обжалват решението на РИОСВ, което дава зелена светлина за разширяването на кариерата.

#село Боснек #министър Георги Пеев #претоварени камиони #кариера #язовир Студена

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