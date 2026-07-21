Акция край Боснек: Проверяват камиони за техническа изправност (СНИМКИ)

През октомври м2025 г. Висшият административен съд спря предварителното решение за разширението на кариерата в Боснек. Кариерите не могат да ползват новия парцел, докато не приключи делото за обжалването на разширението.

Жителите на селата Боснек и Студена отдавна се оплакват от шум и трусове заради взривовете на кариерата, която е в близост до населените места.

Съвместна акция на „Пътна полиция“ и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се провежда в района на село Боснек. Камионите се проверяват за техническа изправност и претоварване.