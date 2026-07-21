Силна буря се разрази тази вечер в Петрич (СНИМКИ)

Силна буря, придружена с проливен дъжд и ураганен вятър, се разрази тази вечер в Петрич.

Стихията продължи само 20 минути, но успя да нанесе сериозни щети по инфраструктурата и да остави след себе си изкоренени дървета, счупени клони, съборени керемиди и повредени автомобили.

На места има проблеми и с електрозахранването заради скъсани жици. Паднало дърво затвори пътя между Петрич и село Кулата.

Екипи на пожарната служба и аварийното звено извършват обходи и към този момент, и разчистват улиците и тротоарите. Работата ще продължи и утре.

снимки: Аварийно звено – Петрич

По-рано днес областният управител на Благоевград активира системата BG-ALERT с предупреждение за вероятна буря в цялата област.