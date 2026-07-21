Автомобил се вряза в стадо овце: Досъдебното производство е за жестокост към животни

Няколко овце загинаха, а други бяха ранени, след като автомобил се вряза в стадо край казанлъшкото село Овощник. По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да установи дали става дума за умишлено причиняване на смърт и нараняване на животни или за пътнотранспортно произшествие. Стопанката на животните и водачът на автомобила представят различни версии за случилото се.

Снежана Еранджолу се занимава с животновъдство и отглежда селектирани овце. Вечерта на 16 юли, около 19:30 часа, част от стадото ѝ навлиза в люцерна, собственост на неин съсед. По думите ѝ животните са били изведени почти веднага, но тогава собственикът на имота преминал с висока скорост през стадото.

Снежана Еранджолу, собственик на животните: „Не са стояли повече от две-три минути животните вътре. Извадихме ги. Той прелетя покрай мен, аз бях с автомобила си, прелетя покрай мен с мръсна газ. Даже не знам как не ме удари, защото той беше озверял. И се вряза в стадото, което вече беше извадено.“

След удара три овце са с тежки наранявания, а едно от животните впоследствие е починало. Снежана казва, че дори овцете ѝ да са нанесли щети на посева, спорът е трябвало да бъде решен по друг начин.

Снежана Еранджолу, собственик на животните: „Даже и да са му изяли люцерните, каквото и да са направили моите животни, каквото и да съм направила аз – има съд за тия работи! Вика когото си иска, оценят щетите, сядам и си плащам! Като не мога да си платя – има други начини. Но той не е Господ да решава кой ще живее и на кой ще му бъде даден живот!“

Мъжът, ударил овцете, твърди, че инцидентът е станал по невнимание.

Николай Ставрев, собственик на нивата: „Видях, че овцете са в моя нива, заградена, което се случва ежедневно. И карах по-бързо, за да мога да отида да ги изкарам. И в момента, в който вземах завоя, ми изскочиха четири-пет овце от високата трева. Просто не ги видях. Нямаше как да реагирам. Само стиснах кормилото и ударих две овце, на които им бяха счупени по един крак.“

Николай Ставрев подчерта, че не е действал умишлено.

Николай Ставрев, собственик на нивата: „Съжалявам за животните, че стана така. Аз също съм животновъд и имам животни.“

По случая е образувано досъдебно производство за проявена жестокост към животни. Разследването продължава, като предстои да се установи дали ударът е бил умишлен или е инцидент по невнимание.



