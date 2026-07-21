Недоволство в Украйна: Сирски за войната и отношенията си с уволнения Федоров

Володимир Зеленски съобщи, че е предложил на Михайло Драпатий да стане командващ украинската армия - пост, заеман досега от Олександър Сирски. Украинският президент посочи, че е предложил на отстранения министър на отбраната Михайло Федоров "достойна позиция" да наблюдава развитието на военните технологии и иновации. Новините идват след дни на протести в Киев и други градове на Украйна срещу отстраняването на популярния Михайло Федоров. Той обвини досегашния командващия армията Олександър Сирски във възпрепятстване на реформите в Министерството на отбраната и всяване на разделение в армията. Сирски е критикуван за съветски команден стил и прилагане на тактики с много жертви. Самият Сирски отхвърли личен конфликт с Федоров и очерта професионални различия.

61% от украинците са против отстраняването на 35-годишния популярен реформатор Михайло Федоров, отчита социологическо проучване, докато гласовете за оставката на 60-годишния Сирски стават все по-силни.

Зеленски провежда заседания с висши военни в търсене на заместник на Федоров. Президентът е разговарял с уволнения министър през двата почивни дни. Пред Ройтерс обкръжението на Федоров твърди, че той настоява да се завърне единствено като министър на отбраната, въпреки че са били обсъждани и други постове.

Андрий Тихий, жител на Киев: „Надявам се, че президентът Зеленски ще чуе хората. Той обича да бъде харесван.“

Един от организаторите на протестите призова за безсрочни прояви на недоволство, ако Сирски не бъде отстранен, а Федоров не бъде върнат на поста до 24 юли.

Олександър Котиков, жител на Киев: „Това, което се случва сега, не е еднодневен проблем. Дори не е въпрос за Федоров или някой друг. Истинският въпрос засяга самата структура и особено това, което се случва в армията.“

„Украйна е по-голяма от Федоров, Сирски и всеки един от нас“, написа командващият украинската армия в статия за военно издание. Той изрази изненада, че отношенията му с Федоров се представят като личен конфликт.

Очерта и някои различия по отношение на военната стратегия, използването на дронове, личния състав, договорите, мобилизацията и заплащането на войниците. Именно Федоров е човекът, който стои зад успешните атаки с дронове на Украйна, а Сирски смята, че те не могат да заменят артилерията, противовъздушната отбрана и другите средства на бойното поле.

Сирски поднесе извиненията си на Федоров и отбеляза, че понякога може да бъде груб. Той предупреди, че разделението е в полза на Русия, и заяви, че е готов да работи с всеки, назначен за министър.

"Не воювам с Министерството на отбраната, а с Русия", написа още Сирски.