Първо заседание на новия британски кабинет на премиера Анди Бърнам. Той призова министрите да са готови за трудни решения и да бъдат част от правителство, ориентирано към разходите за живота.

Той обеща през октомври да премахне ДДС върху битовите сметки за ток, което би спестило около 45 паунда годишно на средно британско домакинство. Мярката ще бъде финансирана чрез отказ от проекта за въвеждане на дигитална лична карта на бившия премиер Киър Стармър.

Според бивш министър обаче, проектът не е бил обезпечен финансово. В новия кабинет има 23-ма министри. Външните работи поема Ед Милибанд. Шабана Махмуд запазва поста си на вътрешен министър. Джон Хийли отговаря за финансите, а за отбраната – Уес Стрийтинг.