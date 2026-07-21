Първо заседание на новия британски кабинет на премиера Анди Бърнам. Той призова министрите да са готови за трудни решения и да бъдат част от правителство, ориентирано към разходите за живота.
Той обеща през октомври да премахне ДДС върху битовите сметки за ток, което би спестило около 45 паунда годишно на средно британско домакинство. Мярката ще бъде финансирана чрез отказ от проекта за въвеждане на дигитална лична карта на бившия премиер Киър Стармър.
Според бивш министър обаче, проектът не е бил обезпечен финансово. В новия кабинет има 23-ма министри. Външните работи поема Ед Милибанд. Шабана Махмуд запазва поста си на вътрешен министър. Джон Хийли отговаря за финансите, а за отбраната – Уес Стрийтинг.
Сам Ричард Кауърд: "Звучи много добре. Досега Бърнам казва правилните неща, но все още не е отговорил на много въпроси. Трябва да изчакаме и да видим дали наистина прави това, което казва, че ще направи, но аз се надявам да е така."
Мохамед Хан: "За мен Бърнам е друга версия на Киър Стармър, няма реална разлика. Не виждам в него Маргарет Тачър, човек с визия как да направи нещо. Не съм чул нещо такова от него, но може да ни изненада. Знае ли човек?"