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Обсъдиха мерки за повишаване на сигурността в района на "Плиска" в София

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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Обсъдиха мерки за повишаване на сигурността в района на "Плиска" в София
Снимка: БНТ
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Мерки за повишаване на сигурността в района на "Плиска" бяха обсъдени от Комисията по обществен ред и сигурност в Столичния общински съвет. Подлезът е сред местата в столицата, за които многократно са подавани сигнали от граждани за нарушения на обществения ред, агресивно поведение и други прояви, създаващи усещане за несигурност.

Оплакванията на живеещите около подлеза "Плиска" са свързани основно със събирането на групи хора в района, които по думите им се напиват и са агресивни.

Виктор Йочев, жител на район "Изгрев": "Не може да се напиете, да заспите на пейката и това да не се води нарушение на обществения ред, поради тази причина трябва да се направят законови промени."

Преди около месец двама мъже нападнаха с ножове пешеходци, преминаващи през подлеза. Последва незабавна реакция от медиите и две срещи на СДВР с граждани и други отговорни институции. Оттогава на място има засилено полицейско присъствие.

гл. комисар Николай Пелтеков, директор на СДВР: "От Столичната дирекция на вътрешните работи се изпращат периодично в по-чест период от време полицейски патрули. Считам, че след излъчените репортажи присъствието на лица, които се събират там да употребяват алкохол и да извършват просия, е намаляло значително."

Не липсват също и оплаквания относно незаконната търговия в района на подлеза.

Виктор Райковски, жител на район "Изгрев": "Имаме нужда от камери в района, имаме нужда от организиране на пазар, нещо което да изтегли тези сергии, които се разпространяват постоянно из "Плиска", из квартала."

Георги Илиев, кмет на район "Слатина": Има над 250 съставени протоколи и актове, дори днес сутринта имаше такава проверка, има съставени 3 нови протокола, повечето сергии са премахнати от нас."

На заседанието беше обсъден и площад "Гарибалди", където освен бездомни кучета и хора, има проблем със шума.

доц. д-р Лъчезар Милушев, зам.-кмет по направление "Сигурност": "Още преди 2 месеца ние се постарахме да почистим от графити, от мръсотия толкова, колкото да не допуснем ефекта на чупения прозорец. Близо 10% са паднали сигналите за шум и мисля, че там имаме някакви резултати."

Местните власти се надяват на законови промени и по-големи правомощия, за да могат мерките, които те взимат да са по-ефективни.

#съображения за сигурност #район "Изгрев" #хотел "Плиска"

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