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Оранжев и жълт код: Захлаждане и проливни валежи в почти цялата страна

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На много места от северозапад на югоизток ще има временно интензивни валежи и гръмотевични бури. По-интензивни ще са явленията в източната половина от страната. Ще има и градушки. В западните райони ще вали на по-малко места, а след обяд там и облачността ще намалява. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина – умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 25° и 33°, в София – около 23°.

По Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Ще духа слаб вятър от югоизток, който около и след обяд ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 23°-25°, на север от нос Калиакра – около 19°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

И в планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и градушки. Ще духа умерен, по високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 17°.

В четвъртък ще преобладава слънчево време, с по-значителна облачност над източните и планинските райони, където на места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е от север-северозапад, слаб до умерен. Дневните температури още ще се понижат и в повечето места ще са между 24° и 29°.

В петък отново на много места в цялата страна ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи, на места временно интензивни и с гръмотевици.

В събота ще има и слънчеви часове, но все още на места и краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, в източните райони – от север-североизток. Максималните температури ще са с още градус-два по-ниски.

В неделя ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от юг и ще започне затопляне.

#времето #оранжев код за валежи #гръмотевични бури #жълт код за валежи #прогноза за времето #новини в Метрото

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