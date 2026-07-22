Силен дъжд затрудни движението по улиците в Добрич

Интензивният валеж, който падна над Добрич този следобед, затрудни движението по част от улиците и булевардите в града. На места по пътните платна се получи завиряване, което затрудни преминаването на автомобили.

След обилния дъжд обстановката в област Добрич е спокойна, съобщиха от Областната администрация. Няма подадени сигнали за повишаване на нивата на водните обекти, а проводимостта на деретата е добра.

До момента няма данни за наводнени сгради, бедстващи хора или други сериозни инциденти, свързани с падналото количество валеж. От институциите продължават да следят обстановката.

Получени са два сигнала за закъсали автомобили в района на Диагностично-консултативен център 2. На водачите на закъсалите автомобили е оказана помощ.

По информация на дежурните по общини през тях е преминал по-силен дъжд, но буря е нямало. Не са получавали и сигнали за проблеми, бедстващи хора или населени места без ток.